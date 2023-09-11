Цена может напугать: "дом-убийца" из культового фильма выставлен на продажу (фото)

Большой дом из ленты "Хэллоуин" стал знаменитым благодаря истории об убийце Майкле Майерсе, который сбежал из психиатрической клиники.

В Лос-Анджелесе, США, выставлен на продажу дом-убийца из фильма о Хэллоуине. Однако цена на жилье может напугать потенциальных покупателей не хуже, чем сам фильм ужасов. Об этом пишет Sky News.

Люди могут посидеть на том самом крыльце, где актриса Джейми Ли Кертис держала тыкву в фильме-слешере 1978 года.

По словам агента по продаже недвижимости, это также хороший вариант для инвестиций. Четыре спальни, дерево авокадо и "дом, полный очарования", в котором больше нет убийц может быть продан за 1,8 млн долларов.

Новый объект недвижимости появился на рынке как раз к предстоящему "жуткому" празднику.

Большой дом из культового фильма ужасов "Хэллоуин" находится в Южной Пасадене (Лос-Анджелес) и стал знаменитым благодаря истории об убийце Майкле Майерсе, который сбежал из психиатрической клиники.

Жилье находится в районе, который "считается раем для пешеходов" Фото: Google Maps

Несмотря на захватывающую историю, жилье находится в районе, который "считается раем для пешеходов". Об этом рассказывает агент по продаже недвижимости Хайди Бэбкок.

"Если вы посмотрите фильм, то узнаете печально известную ступеньку, на которой сидела Джейми Ли Кертис, держа в руках тыкву", — сказала она.

В продолжении фильма "Хэллоуин убивает", вышедшем в 2021 году, в этом доме убили еще несколько жертв.

"Этот полный очарования дом — прекрасное место для жизни, работы и игр в одном из самых привлекательных районов большого Лос-Анджелеса", — добавляет Бэбкок.

Ранее Фокус писал, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было без владельца с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно все еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

Также стало известно, что в "доме ужасов" обнаружили шокирующие находки. Владелец жилья Марк Трой Хибел был арестован и обвинен в неоправданном причинении вреда здоровью. Внутри были обнаружены взрывчатка, промышленные химикаты и "оборудование лабораторного класса".