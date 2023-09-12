Загадка НЛО: небо Великобритании поразила гигантская "облачная вспышка" (фото)

Жители Великобритании увидели загадочный объект, который вылетал из облака как в научно-фантастическом фильме.

Странное, похожее на научно-фантастическое событие, произошедшее на севере Глостершира в Великобритании 10 сентября вечером, загнало людей в тупик, сообщает Mirror.

Местные жители увидели загадочный объект, вылетающий из облака, как в научно-фантастическом фильме. Многие в социальных сетях, задавались вопросом, что именно это было. В одном снимке показано длинное облако над крышами домов с повторяющимися молниями в нем. Затем свидетели событий увидели, как из облака внезапно вылетает какой-то объект. Многие предположили, что это должно быть "НЛО".

Фото: GloucestershireLive

Фото: GloucestershireLive

Марк Рэйви из Лонглевенса, который запечатлел жуткую сцену, рассказал: "Когда проезжает машина, из облака слева направо пролетает какой-то объект. Непонятно, что это такое… есть идеи?"

Другой свидетель, известный как RavenWolf, сделал несколько фотографий облака и сказал: "Шторм не был слышен, и мы также заметили внешние странные аномалии в небе. Объект, который вы видите, должен быть твердым, потому что молния не делает его прозрачным, как облака".

В то время как Джефф Мейс считал, что ответ на загадку был более "приземленным", чем инопланетяне: "Я смотрел весь эпизод из Эббимида и наблюдал, как самолет летал влево и вправо вдоль облака, а также он летел к облаку и от него. Я предполагаю, что это так. Это был самолет Метеорологического бюро, исследующий необычные погодные явления".

Сообщалось, что это явление часто называют внутриоблачной молнией, когда молния полностью остается внутри облака. Тот же инцидент был также замечен в некоторых частях Уэст-Мидлендса, Уэльса и Юго-Запада.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Пентагон рассказал, как выглядит НЛО, которые чаще всего видят люди. Много десятилетий подряд люди представляют НЛО похожими на летающие тарелки, но эти объекты другие.

Фокус уже писал том, что в Пентагоне признали сотни случаев наблюдения НЛО по всему миру и даже создали специальную карту, на которой указано где чаще всего наблюдают такие объекты.