Настиг ядовитый газ: миллиардер найден мертвым вместе с женой в роскошном особняке (фото)

Недвижимость супругов была одной из самых дорогих в частном секторе, а сам бизнесмен считался девятым самым богатым человеком в Бразилии.

Входящий в список Forbes 64-летний бразильский миллиардер и бывший банкир Хосе Безерра де Менезес Нето был найден мертвым вместе с женой и собакой в своем роскошном особняке на берегу моря после того, как предположительно произошла утечка газа, отравившая пару. Об этом пишет Daily Star.

Их обнаружил 27-летний сын Родриго Пассос Безерра де Менезес, который в момент смерти супругов находился дома вместе с несколькими другими членами семьи. Предполагается, что Лусиана и Хосе погибли из-за скопления газа на верхних этажах дома. Представитель полиции заявил, что причиной смерти была утечка газа, которая была вызвана оборудованием, используемым для обогрева остальных помещений здания.

Для подтверждения факта утечки еще требуется техническая экспертиза, но сотрудники полиции предположили, что это может быть разрыв трубы отвода отработанного газа, в результате чего ядовитый дым не был откачан из дома. Вместо этого они попали в спальню Хосе и Лусианы, которые были обнаружены мертвыми 9 сентября.

Представитель полиции заявил, что причиной смерти была утечка газа Фото: Newsflash

Издание отмечает, что недвижимость супругов была одной из самых дорогих в частном секторе, а сам Безерра числился девятым самым богатым человеком в Бразилии. Состояние 64-летнего бизнесмена составило 1,55 млрд бразильских реалов, что эквивалентно более 310 млн долларов США. Хосе, банкир, был сыном полковника Умберто Безерры, федерального депутата и мэра города Жуазейру-ду-Норти в 1960-х годах.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

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