"Это сблизило нас": женщина более 5 лет кормит грудью своего мужа (видео)

Впервые о супругах заговорили в 2017 году, когда они рассказали свою историю во время шоу TLC "Моя странная зависимость". Спустя несколько лет пара все еще утверждает, что они не чувствуют в этом никакого извращения.

Рэйчел Бейли из Флориды (США), кормящая грудью своего 30-летнего мужа Александра, рассказала, что благодаря этому их эмоциональная связь стала "в 10 раз лучше". Об этом пишет Daily Star.

Мужчина пьет грудное молоко женщины "каждый день, прямо из источника". Американка утверждает, что ее грудь вырабатывает больше молока, чем могут потребить дети, поэтому она отдает часть своему мужу.

"Я просто обожаю физическую разгрузку, но эмоциональная связь в 10 раз лучше", — говорит она.

Рейчел рассказала, что это началось, когда ее ребенок Ария, которой сейчас 6 лет, находилась на грудном вскармливании.

"Я отправилась с Александром в круиз. Однако я забыла молокоотсос, и в течение двух дней я испытывала сильные трудности. Мне было очень больно, и я боялась подхватить инфекцию, поэтому мы решили, что мой муж попробует выпить молоко, чтобы облегчить мое состояние. Мы очень переживали из-за этого, но как только мы это сделали, то поняли, что все нормально", — вспоминает она.

Александр сказал, что молоко его жены было "не таким, как он ожидал" Фото: Caters News Agency

Александр сказал, что молоко его жены было "не таким, как он ожидал", по сравнению с обычным. По его мнению, он даже якобы не болел в течение двух лет, потому что жидкость была очень питательной.

"В итоге ему понравился вкус моего грудного молока, и теперь он даже предпочитает его коровьему. Для нас это не извращение. Все началось с того, что Александр просто помогал мне, когда мне было больно. Однако теперь это переросло в эмоциональную связь и сблизило нас", — добавила Рейчел.

После того как в 2017 году их история получила широкую огласку в шоу TLC "Моя странная зависимость", супруги из Флориды наслаждались обретенной славой. В августе этого года они появились в продолжении шоу, чтобы рассказать о том, что Алекс до сих пор получает удовольствие.

"Мы — нарушители границ, мы не соответствуем тому, что все ожидают", — сказал он.

Однако мужчина отметил, то они "не могут слишком много говорить" об откровениях, связанных с употреблением грудного молока на шоу, потому что волнуются о своих детях.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина, который "стал собакой", дал первое интервью. Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

Также стало известно, что супруги, построившее дом из соломы и глины, учат других людей. Они потратили более двух лет на строительство своего жилья из природных материалов. Воодушевленная собственным опытом семья основала компанию Spiritwood Natural Building, которая обучает других людей как делать такие же дома.