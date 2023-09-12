В шаге от мечты: британка, "выигравшая" дом стоимостью 2 млн, получила 5 тысяч фунтов

Женщина не смогла получить выигранное ею роскошное жилье из-за лазейки, прописанной мелким шрифтом внизу билета.

В Великобритании 35-летняя школьная учительница Лоретта говорит, что стала жертвой "запутанной" схемы после того, как ее объявили победительницей конкурса "Выиграй мой дом" в поместье Park Estate в Ноттингеме. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которая считала, что получила жилье стоимостью 2 млн фунтов стерлингов, рассказала, что получила в итоге только 5 тысяч.

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент победы учительницы в конкурсе. На пороге ее дома появляется другая женщина с букетом цветов и бутылкой шампанского, чтобы сообщить ей, как казалось на тот момент, радостную новость.

"Вы — победитель нашего розыгрыша в Ноттингеме", — сказала представитель конкурса не уточняя, что именно выиграла Лоретта.

Однако позже британке сообщили, что она выиграет не дом, а 5 тысяч фунтов стерлингов из-за лазейки, прописанной мелким шрифтом внизу билета. В ней говорится, что в случае недостижения чистого объема продаж в 2,5 млн фунтов стерлингов победитель конкурса получит 50% от чистой выручки. Однако в этот раз организаторы конкурса пошли другим путем. Вместо прибыли они получили убыток и решили в качестве жеста доброй воли отдать Лоретте 5 000 фунтов стерлингов.

По словам женщины, у нее "разбито сердце" после известия о том, что дом в четыре этажа ей не достанется Фото: Marie Wilson

По словам женщины, у нее "разбито сердце" после известия о том, что дом в четыре этажа ей не достанется.

"Пришли два человека и сказали, что я выиграла, а я такая: "Да, но где мои ключи?". И они сказали, что я не выиграла дом, но выиграла главный приз — 5 000 фунтов стерлингов. Я сказала спасибо. Представители пояснили, что они не собрали достаточно денег и не могут подарить мне дом", — сказала Лоретта.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.