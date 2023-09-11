Поймал удачу за хвост: почтальон спас котенка и разбогател (фото)

Курьер услышал крики попавшего в ловушку животного во время работы. Мужчина нашел котенка на следующий день и купил лотерейный билет, поверив в свою удачу.

Related video

В США почтовый служащий Джозеф Вальдхерр из Вашингтона объяснил свой выигрыш в лотерею в размере 717 500 долларов удачным спасением котенка. Об этом пишет New York Post.

Курьер из Такомы пришел на работу, чтобы забрать почту и посылки для доставки, когда услышал крики попавшего в ловушку животного. Он не смог определить местонахождение маленького существа, но, вернувшись на следующий день вновь услышал мяуканье. Мужчине удалось обнаружить пушистого котенка, который оказался запертым в тесном пространстве.

Американец положил животное в карман своей толстовки и позволил ему дремать до конца своей смены.

После успешного спасения котенка Вальдхерр почувствовал себя на подъеме, и по дороге домой решил зайти в магазин, чтобы купить билет лотереи Hit 5.

"У меня сегодня счастливый день. Может быть, мне стоит купить лотерейный билет", — вспоминает почтальон.

Главной причиной своего выигрыша мужчина считает спасение котенка Фото: Facebook/Joe Waldherr

Через несколько дней Вальдхерр вместе с женой проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл 717 500 долларов.

Главной причиной своего выигрыша мужчина считает спасение котенка, которого они с женой решили оставить у себя и назвали Персиком. Часть выигрыша он планирует сохранить, а остальное использовать для помощи своим родителям на пенсии и сделать пожертвования на благотворительность.

"У нас с женой есть все, что нам нужно. Мы просто хотим помочь другим", — сказал американец.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.