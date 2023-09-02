Раздавал деньги: мужчина, выигравший $500 тысяч, поделился с работниками магазина (фото)

Дэниел Реффитт изначально планировал купить другой лотерейный билет, но изменил свое решение в последний момент. Увидев свой выигрыш, мужчина решил поделиться своей удачей с несколькими продавцами.

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Дэниел Реффитт из штата Кентукки (США), выигравший 500 000 долларов в лотерею, отметил свою удачу тем, что раздал по 100 долларов нескольким работникам магазина, в котором он купил счастливый билет. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Юниона рассказал представителям Kentucky Lottery, что первоначально он собирался купить билет Fast Play в автомате Meijer на Хьюстон Роуд, но в последний момент передумал и купил скретч-билет Precious Metals Titanium.

"Я уже хотел нажать на кнопку, чтобы купить билет Fast Play, но потом подумал: "Неважно" и купил другой", — сказал Реффитт.

Мужчина получил чек на сумму 357 500 долларов после уплаты налогов Фото: FOX News

Американец обнаружил, что стал счастливым обладателем приза в 500 000 долларов еще в магазине и решил поделиться своей удачей с несколькими работниками.

"Я увидел нескольких сидящих парней, дал им по 100 долларов и пожелал им счастливых праздников", — вспоминает победитель лотереи.

Получив чек на сумму 357 500 долларов после уплаты налогов, Реффитт сообщил представителям лотереи, что планирует оплатить некоторые счета за счет своего выигрыша.

Компания Meijer получит 5 000 долларов за продажу выигрышного билета.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день. Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.