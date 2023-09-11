Зловив удачу за хвіст: листоноша врятував кошеня і розбагатів (фото)

Кур'єр почув крики тварини, яка потрапила в пастку, під час роботи. Чоловік знайшов кошеня наступного дня і купив лотерейний білет, повіривши у свою удачу.

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У США поштовий службовець Джозеф Вальдхерр із Вашингтона пояснив свій виграш у лотерею в розмірі 717 500 доларів вдалим порятунком кошеняти. Про це пише New York Post.

Кур'єр із Такоми прийшов на роботу, щоб забрати пошту і посилки для доставлення, коли почув крики тварини, яка потрапила в пастку. Він не зміг визначити місцеперебування маленької істоти, але, повернувшись наступного дня, знову почув нявкання. Чоловікові вдалося знайим пухнасте кошеня, яке виявилося замкненим у тісному просторі.

Американець поклав тварину в кишеню своєї толстовки й дозволив їй дрімати до кінця своєї зміни.

Після успішного порятунку кошеняти Вальдхерр відчув себе на підйомі, і дорогою додому вирішив зайти до магазину, щоб купити білет лотереї Hit 5.

"У мене сьогодні щасливий день. Можливо, мені варто купити лотерейний білет", — згадує листоноша.

Головною причиною свого виграшу чоловік вважає порятунок кошеняти Фото: Facebook/Joe Waldherr

За кілька днів Вальдхерр разом із дружиною перевірив результати розіграшу і дізнався, що виграв 717 500 доларів.

Головною причиною свого виграшу чоловік вважає порятунок кошеняти, якого вони з дружиною вирішили залишити в себе і назвали Персиком. Частину виграшу він планує зберегти, а решту використати для допомоги своїм батькам на пенсії та зробити пожертви на благодійність.

"У нас із дружиною є все, що нам потрібно. Ми просто хочемо допомогти іншим", — сказав американець.

Раніше Фокус повідомляв, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.