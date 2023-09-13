Судно село на мель: сотни пассажиров роскошного круизного лайнера застряли в Арктике

Спасатели подтвердили получение сигнала бедствия с корабля, на борту которого находятся 206 пассажиров. Ситуация расценивается как тревожная.

Компания Aurora Expeditions подтвердила, что более 200 пассажиров застряли в Арктике после того, как их роскошное судно село на мель в Гренландии. Помощь находится на расстоянии более тысячи миль. Об этом пишет Daily Star.

104-метровое судно Ocean Explorer компании Aurora Expeditions застряло в понедельник (11 сентября), и шансов на спасение нет до пятницы (15 сентября).

Судно, севшее на мель в отдаленном районе Гренландии, не может быть освобождено самостоятельно, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время будет проведена спасательная операция по их спасению.

Представители Арктического командования и Объединенного арктического командования Дании (JAC) подтвердили получение сигнала бедствия с круизного лайнера, на борту которого находятся 206 пассажиров, а руководитель операции Брайан Йенсен назвал ситуацию "тревожной".

"В понедельник днем по западногренландскому времени арктическое командование получило сообщение о том, что круизное судно Ocean Explorer село на мель в Альпфьорде на северо-востоке Гренландии, и что судно не может быть немедленно освобождено с помощью собственных сил", — говорится в сообщении.

Ближайшее судно находится на расстоянии около 1200 морских миль

По словам Йенсена ситуация неблагоприятная для пассажиров.

"Ближайшая помощь находится далеко. Наши подразделения находятся далеко, а погода может быть очень неблагоприятной. Однако в данной конкретной ситуации мы не видим никакой непосредственной опасности для жизни людей или окружающей среды, что не может не радовать. Конечно, мы внимательно следим за ситуацией и относимся к этому инциденту очень серьезно", — сказал он.

Для проведения спасательной операции привлекаются суда. Ближайшее из них — инспекционное судно Knud Rasmussen — находится на расстоянии около 1200 морских миль.

Представители JAC заявили, что самое раннее время, когда они смогут добраться до севшего на мель судна, — это утро пятницы, если не возникнет никаких препятствий для проведения спасательной операции.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Франции затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето. Спасательное судно, прибывшее примерно через 45 минут после крушения, обнаружило, что носовая часть корабля частично погружена в воду, а "каюты уже затоплены". Семь пассажиров, включая владельца судна, плавали рядом на спасательном плоту.

Также стало известно, что со сгоревшего грузового судна достают уцелевшие авто. Корабль вез 3 784 автомобиля. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 оказались электромобилями. Стоимость груза оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.