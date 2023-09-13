Стены смыкаются: в Китае водитель показал узкий туннель через "пещеру Бэтмена" (видео)

Многие люди отметили, что чувствуют приближение приступа паники, наблюдая за тем, как автомобиль крутится и поворачивает в узкой пещере.

Впечатляющие кадры проезда автомобиля по узкому туннелю в Китае заставили людей "затаить дыхание". Многие пользователи в соцсетях сравнили путешествие с прогулкой по пещере Бэтмена. Об этом пишет Daily Star.

Водитель показал дорогу через туннель, который "вызывает клаустрофобию". Многие зрители даже говорили, что чувствуют приближение приступа паники, наблюдая за тем, как автомобиль крутится и поворачивает в узкой пещере. Некоторые отметили, что стены смыкаются.

Ролик, получивший широкую огласку в соцсетях, был опубликован на сайте X (бывший Twitter). Люди сравнивали туннель с трассой из Mario Kart или пещерой Бэтмена.

"Почему никто из Warner Brothers и DC Comics не снял здесь начало фильма о Бэтмене? Это отличный вход/выход в его секретное убежище", — написал один из пользователей.

Другие зрители отметили, что людям с клаустрофобией было бы трудно проехать по этой дороге.

"Ужас! Не проходил через это, да и не хотел бы! У меня клаустрофобия от одного взгляда!" — написал один из них.

Издание отмечает, что это не единственная такая "страшная" дорога в Китае. Туннель Гуолянь проложен вдоль и через горы Тайхан в Хусяне. Его длина составляет 1,2 километра, высота — 5 метров, а ширина — 4 метра. Он был открыт для движения в мае 1977 года и превратил деревню в туристическую достопримечательность.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину выгоняют из дома-пещеры, которую он строил 50 лет. Теперь он рискует остаться на улице. За полвека Ниссим Кахлон превратил крошечную пещеру на средиземноморском пляже в сложный подземный лабиринт с вырубленными туннелями, мозаичными полами, сетью лестниц и камер.

Также стало известно, что исследователь показал пещеру с кристаллами-убийцами. Впечатляющая и в то же время опасная Naica оставалась одной из тайн Земли на протяжении тысячелетий. В 2000 году два ничего не подозревающих шахтера наткнулись на это чудо природы, получившее название "Гигантская хрустальная пещера".