"Мне некуда идти": мужчину выгоняют из дома-пещеры, которую он строил 50 лет (фото)

За полвека Ниссим Кахлон превратил крошечную пещеру на средиземноморском пляже в сложный подземный лабиринт с вырубленными туннелями, мозаичными полами, сетью лестниц и камер. Теперь он рискует остаться на улице.

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В Израиле 77- летнему Ниссиму Кахлону, посвятившему свою жизнь созданию красивого и художественного лабиринта-пещеры в скале, грозит выселение по решению властей, утверждающих, что он подвергает опасности береговую линию. Об этом пишет Daily Star.

В Герцлии мужчина трудился над домом в "норе" на берегу Средиземного моря в течение 50 лет, но теперь его пребывание в этом доме может подойти к концу.

Мужчина охотно принимает посетителей, и любопытные гости часто осматривают его дом, который является наполовину жильем, наполовину произведением искусства. Практически все поверхности его главных покоев покрыты сложной мозаикой, выполненной из выброшенной плитки всех цветов, которую он годами собирал на помойках Тель-Авива.

Министерство охраны окружающей среды Израиля выписало ему уведомление о выселении, считая, что его лабиринт угрожает израильскому побережью, а само строение является незаконным.

"Вместо того чтобы поощрять меня, они меня принижают", — сказал он журналистам.

В 1973 г. Ниссим жил в палатке на пляже Герцлии почти в 13 километрах к северу от Тель-Авива, когда приступил к работе над пещерой, процарапывая горную породу. Вскоре дыра в скале стала больше, и по мере ее роста он привлек другие материалы — дерево, металл, керамику и камень.

Министерство охраны окружающей среды Израиля заявило, что за последние 50 лет Кахлон нанес "значительный ущерб" скале Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что теперь внутри есть лестницы, которые изгибаются и коридоры, которые переплетаются представляя собою лабиринт. Также в доме есть водопровод, электрическое освещение в большинстве комнат, телефон, и, по словам Ниссима, он надежен с конструктивной точки зрения.

"Из камней, которые я добываю, я делаю гипс и строю стену. Здесь нет отходов, только материал, вот в чем логика. Все полезно, никакого мусора", — говорит он.

Несмотря на то, что сейчас все только начинается, в 1974 г. мужчина получил первое уведомление о сносе дома, но тогда ничего не произошло. У него нет разрешения на строительство, но он говорит, что с прошлого года власти на время оставили его в покое.

"Я не собираюсь отсюда уходить. Я готов к тому, что меня здесь похоронят. Мне некуда идти, у меня нет другого дома", — заявил мужчина.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что за последние 50 лет Кахлон нанес "значительный ущерб скале, подверг опасности население и уменьшил площадь пляжа для прохода людей".

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