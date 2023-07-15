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"Мені нікуди йти": чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років (фото)

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Фото: колаж Фокус | За пів століття Ніссім Кахлон перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт

За пів століття Ніссім Кахлон перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер. Тепер він ризикує залишитися на вулиці.

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В Ізраїлі 77-річному Ніссіму Кахлону, який присвятив своє життя створенню красивого і художнього лабіринту-печери в скелі, загрожує виселення за рішенням влади, яка стверджує, що він наражає на небезпеку берегову лінію. Про це пише Daily Star.

У Герцлії чоловік працював над будинком у "норі" на березі Середземного моря протягом 50 років, але тепер його перебування в цьому домі може добігти кінця.

Чоловік охоче приймає відвідувачів, і допитливі гості часто оглядають його будинок, який є наполовину житлом, наполовину витвором мистецтва. Практично всі поверхні його головних покоїв покриті складною мозаїкою, виконаною з викинутої плитки всіх кольорів, яку він роками збирав на смітниках Тель-Авіва.

Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю виписало йому повідомлення про виселення, вважаючи, що його лабіринт загрожує ізраїльському узбережжю, а сама будова є незаконною.

"Замість того щоб заохочувати мене, вони мене принижують", — сказав він журналістам.

У 1973 р. Ніссім жив у наметі на пляжі Герцлії майже за 13 кілометрів на північ від Тель-Авіва, коли взявся за роботу над печерою, продряпуючи гірську породу. Незабаром діра в скелі стала більшою, і в міру її зростання він залучив інші матеріали — дерево, метал, кераміку і камінь.

Будинок усередині скелі, печера, дім, житло, лабіринт, живе в печері, печера на березі моря, виганяють з дому, виселяють з дому Fullscreen
Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю заявило, що за останні 50 років Кахлон завдав "значної шкоди" скелі
Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що тепер усередині є сходи, які вигинаються, і коридори, які переплітаються, становлячи собою лабіринт. Також у будинку є водопровід, електричне освітлення в більшості кімнат, телефон, і, за словами Ніссіма, він надійний з конструктивної точки зору.

"Із каміння, яке я добуваю, я роблю гіпс і будую стіну. Тут немає відходів, тільки матеріал, ось у чому логіка. Усе корисно, жодного сміття", — каже він.

Попри те, що зараз усе тільки починається, у 1974 р. чоловік отримав перше повідомлення про знесення будинку, але тоді нічого не сталося. У нього немає дозволу на будівництво, але він каже, що з минулого року влада на деякий час дала йому спокій.

"Я не збираюся звідси йти. Я готовий до того, що мене тут поховають. Мені нікуди йти, у мене немає іншого дому", — заявив чоловік.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що за останні 50 років Кахлон завдав "значної шкоди скелі, наразив на небезпеку населення і зменшив площу пляжу для проходу людей".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний особняк. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.