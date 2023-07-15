"Мені нікуди йти": чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років (фото)

За пів століття Ніссім Кахлон перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер. Тепер він ризикує залишитися на вулиці.

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В Ізраїлі 77-річному Ніссіму Кахлону, який присвятив своє життя створенню красивого і художнього лабіринту-печери в скелі, загрожує виселення за рішенням влади, яка стверджує, що він наражає на небезпеку берегову лінію. Про це пише Daily Star.

У Герцлії чоловік працював над будинком у "норі" на березі Середземного моря протягом 50 років, але тепер його перебування в цьому домі може добігти кінця.

Чоловік охоче приймає відвідувачів, і допитливі гості часто оглядають його будинок, який є наполовину житлом, наполовину витвором мистецтва. Практично всі поверхні його головних покоїв покриті складною мозаїкою, виконаною з викинутої плитки всіх кольорів, яку він роками збирав на смітниках Тель-Авіва.

Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю виписало йому повідомлення про виселення, вважаючи, що його лабіринт загрожує ізраїльському узбережжю, а сама будова є незаконною.

"Замість того щоб заохочувати мене, вони мене принижують", — сказав він журналістам.

У 1973 р. Ніссім жив у наметі на пляжі Герцлії майже за 13 кілометрів на північ від Тель-Авіва, коли взявся за роботу над печерою, продряпуючи гірську породу. Незабаром діра в скелі стала більшою, і в міру її зростання він залучив інші матеріали — дерево, метал, кераміку і камінь.

Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю заявило, що за останні 50 років Кахлон завдав "значної шкоди" скелі Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що тепер усередині є сходи, які вигинаються, і коридори, які переплітаються, становлячи собою лабіринт. Також у будинку є водопровід, електричне освітлення в більшості кімнат, телефон, і, за словами Ніссіма, він надійний з конструктивної точки зору.

"Із каміння, яке я добуваю, я роблю гіпс і будую стіну. Тут немає відходів, тільки матеріал, ось у чому логіка. Усе корисно, жодного сміття", — каже він.

Попри те, що зараз усе тільки починається, у 1974 р. чоловік отримав перше повідомлення про знесення будинку, але тоді нічого не сталося. У нього немає дозволу на будівництво, але він каже, що з минулого року влада на деякий час дала йому спокій.

"Я не збираюся звідси йти. Я готовий до того, що мене тут поховають. Мені нікуди йти, у мене немає іншого дому", — заявив чоловік.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що за останні 50 років Кахлон завдав "значної шкоди скелі, наразив на небезпеку населення і зменшив площу пляжу для проходу людей".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний особняк. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.