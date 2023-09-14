"Удивительное животное": первый в мире гибрид собаки и лисы сбила машина (фото)

Животное очень настороженно относилось к людям, но все же позволяло себя гладить. В начале этого года оно умерло по неизвестным причинам.

В Бразилии в 2021 году был обнаружен первый в мире подтвержденный гибрид собаки и лисы, получивший название "Dogxim". Об этом пишет Daily Mail.

Животное было обнаружено после того, как его сбила машина. Его доставили в ветеринарную клинику, но сотрудники не смогли определить, что это за вид.

Ученые из местных университетов провели обширные генетические исследования и определили, что животное является полукровкой. Его мать была пампасной лисой, а отец — домашней собакой. Они заметили в ней необычную смесь: большие заостренные уши, густая жилистая шерсть и длинная тонкая морда.

Животное очень настороженно относилось к людям, но все же позволяло себя гладить. Оно отказывалось от пищи, но ело живых грызунов, лаяло как собака и иногда играло с игрушками. Самка двигалась как лиса.

В начале этого года животное умерло по неизвестным причинам, но ученые считают, что оно могло размножаться.

Фото: Daily Mail

"Это было удивительное животное, действительно гибрид пампасной лисы и собаки. Она не была такой послушной, как собака, но и не обладала агрессивностью, которая ожидается от дикого вида при обращении с ним. Она отличалась пугливостью и осторожностью, предпочитая держаться подальше от людей. За то время, пока она находилась в больнице на лечении, я думаю, она стала чувствовать себя в большей безопасности", — рассказала Флавия Феррари, специалист по охране природы, работавшая с животным во время его восстановления.

Считается, что это был первый зарегистрированный случай размножения лисы и собаки. Команда исследователей опубликовала свои результаты в журнале Animals и полагает, что в дикой природе могут встречаться и другие особи. Домашние собаки уже скрещивались с дикими видами, включая койотов, волков и динго.

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