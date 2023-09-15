Загадочное сияние: в небе над США заметили таинственный полупрозрачный объект (видео)

Сотрудники правоохранительных органов все еще пытаются идентифицировать объект. Один из офицеров отметил, что не считает, что он прилетел из космоса или из Китая.

В США полиция одного из городов штата Иллинойс пытается идентифицировать загадочный белый или полупрозрачный объект, пролетавший в дневное время по небу над их страной. Об этом пишет UPI.

По словам начальника полиции города Профетстаун Брюса Фрэнкса, в среду он был не при исполнении служебных обязанностей, когда ему позвонил сотрудник шиномонтажной мастерской Todd's Tire and Auto, где собралось много местных жителей, наблюдавших за таинственным объектом в небе.

Свидетели описывали объект как белый или полупрозрачный воздушный шар, прикрепленный к коробчатой конструкции. По словам некоторых очевидцев он имел красное освещение. Начальник полиции отметил, что объект был неподвижен в небе в течение некоторого времени.

Офицер Бойд Ван Деллен сказал, что сотрудники правоохранительных органов все еще пытаются идентифицировать объект, но не считает, что он прилетел из космоса или из Китая. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в последнее время в этом районе не было запущено ни одного воздушного шара. По словам Ван Деллена, метеорологи предположили, что это может быть исследовательский шар, запущенный другой организацией.

По заявлениям полиции, местный аэропорт был уведомлен об этом объекте на случай, если он будет представлять опасность для воздушного движения.

Издание отмечает, что в начале апреля несколько каплевидных воздушных шаров вызвали предположения об иностранном наблюдении или активности НЛО над Фениксом, однако впоследствии эти объекты были идентифицированы как метеорологические шары Thunderhead, управляемые компанией Aerostar.

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