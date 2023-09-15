Нынешнее лето стало самым жарким на Земле с 1880 года, — NASA

Новый рекорд аномальной температуры летом 2023 года привел к множеству природных катаклизмов, таких как лесные пожары и сильные ливни.

Ученые из Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке назвали самое жаркое лето за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года. Им стало лето 2023 года, которое привело к климатическим изменениям на планете. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Отмечается, что аномальная погода усилила лесные пожары в Канаде и на Гавайях, привела к волнам сильной жары в Южной Америке, Японии, Европе и США, а также способствовала сильным дождям в Центральной Европе, Греции и Италии. При этом лето оказалось всего на 1,2 °C жарче средней температуры летних месяцев между 1951-м и 1980 годами.

Метеорологические летние аномалии температуры (июнь, июль и август) каждый год, начиная с 1880 года

Рекордная жара продолжает тенденцию к глобальному потеплению. Согласно результатам научных наблюдений и анализов, оно вызвано, в первую очередь, выбросами парниковых газов от деятельности человека. Также тепла в глобальную атмосферу добавляют и природные явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

"На фоне фонового потепления и волн морской жары, которые надвигались на нас на протяжении десятилетий, Эль-Ниньо заставило нас устанавливать всевозможные рекорды. Волны жары, которые мы испытываем сейчас, длиннее, жарче и более суровы. Атмосфера теперь может удерживать больше воды, а когда жарко и влажно, человеческому организму становится еще труднее регулировать ее температуру", — подчеркнул Джош Уиллис, ученый-климатолог и океанограф из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Ученые-климатологи бьют тревогу, считая, что последствия изменения климата представляют собой угрозу для нашей планеты и будущих поколений.

"Рекордные температуры лета 2023 года — это не просто набор цифр. Они приводят к ужасным реальным последствиям. От изнуряющих температур в Аризоне и по всей стране до лесных пожаров по всей Канаде и экстремальных наводнений в Европе и Азии — экстремальные погодные условия угрожают жизни и средствам существования во всем мире. Последствия изменения климата — это угроза для нашей планеты и будущих поколений, угроза, с которой NASA и администрация Байдена-Харрис борются в полную силу", — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Карта глобальных температурных аномалий лета 2023 года

На предлагаемой карте, подготовленной исследователями NASA, показаны глобальные температурные аномалии трех летних месяцев этого года. Они демонстрируют, насколько теплее или холоднее были различные регионы Земли по сравнению со средним показателем с 1951 по 1980 год.

"К сожалению, происходит изменение климата. То, что произойдет, как мы говорили, сбывается. И будет еще хуже, если мы продолжим выбрасывать углекислый газ и другие парниковые газы в нашу атмосферу", — заметил Гэвин Шмидт, ученый-климатолог и директор GISS.

О климатических исследованиях NASA

NASA собирает свои данные о температуре, известные как GISTEMP, на основе данных о температуре приземного воздуха, полученных десятками тысяч метеорологических станций, а также данных о температуре поверхности моря с приборов, установленных на кораблях и буях. Эти необработанные данные анализируются с использованием методов, которые учитывают различное расстояние между температурными станциями по всему миру и эффекты городского среды, которые могут исказить расчеты.

Полный набор данных о температуре NASA и полная методология, используемая для расчета температуры и ее неопределенностей, доступны в интернете.

GISS — это лаборатория NASA, управляемая Отделом наук о Земле Центра космических полетов Годдарда агентства в Гринбелте, штат Мэриленд.

Хроника жары августа-2023

20 августа в западной провинции Канады Британской Колумбии усилились лесные пожары, в результате чего 35 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

25 августа еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич заявил, что пожары в районе греческого города Александруполис стали самыми большими в истории Евросоюза.

28 августа в Украине зафиксировали во многих областях новые исторические рекорды температуры воздуха.

Напомним, Фокус писал, что лето 2023 года стало самым знойным в Северном полушарии за всю историю наблюдений.