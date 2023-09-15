Все законно: мужчина выиграл $580 тысяч благодаря ошибке продавца

Сотрудник магазина продал мужчине другие лотерейные билеты, один из которых принес покупателю огромный денежный приз.

В США житель штата Мэриленд, который решил не называть своего имени, выиграл 580 000 долларов по лотерейному билету, купленному только благодаря ошибке продавца. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Верхнего Мальборо рассказал представителям лотереи Мэриленда, что он зашел в магазин Campus Way Exxon в Верхнем Мальборо с намерением купить несколько билетов Cash4Life.

Однако продавец магазина продал американцу совсем другие билеты.

"Я дал ему деньги и сказал: "Я хочу купить пять билетов Cash4Life". Служащий ошибся и дал мне вместо них билет Multi-Match. Я подумал, что он новенький и не стал спорить", — вспоминает победитель лотереи.

Мужчина решил оставить купленные билеты и через несколько дней обнаружил, что выиграл приз в размере $580 000 в розыгрыше Multi-Match. По его словам, он остановился, чтобы еще раз проверить свою удачу.

"По дороге домой с работы в тот вечер я зашел в магазин и проверил билет. Я сфотографировал сообщение, чтобы доказать потом подлинность выигрыша", — сказал он.

Иллюстративное фото Фото: UPI

По словам жены победителя, именно фотография выигрышного сообщения убедила ее в том, что это не розыгрыш.

"Если кто и заслуживает этого, так это он. Он трудолюбивый человек, хороший муж и хороший отец", — сказала она.

По словам супругов, полученные деньги позволят им выплатить кредит на обучение ребенка в колледже и открыть новый семейный медицинский бизнес.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.