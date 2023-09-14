Сорвал большой куш: мужчина выиграл в казино, но вместо денег получил штраф

Победитель провел около 7 часов в развлекательном заведении и нарушил одно простое, но важное правило.

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Находясь на Кипре, гражданин Турции Мустафа Эраслан выиграл крупную сумму денег в казино. Однако вместо долгожданного приза ему предъявили обвинение и наложили штраф. Об этом пишет Cyprus Mail.

Причина заключается в том, что туркам запрещено посещать казино на севере островного государства. Мужчина нарушил это правило, проведя около 7 часов в развлекательном заведении "Merit" и выиграв при этом 78 540 евро. Вместо получения долгожданного приза ему предъявили обвинение и наложили штраф в размере около 700 евро.

Более того, судья Мурат Сойтач распорядился начать расследование в отношении компании "Merit" поскольку турку пришлось уплатить "налог" в размере 9 410 евро с выигранной суммы. Однако компания не имеет права взимать деньги с посетителей, и, более того, турков-киприотов запрещено пускать в заведения подобного типа. Оставшуюся часть денежного выигрыша Мустафы Эраслана передадут в министерство финансов.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.