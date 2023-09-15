Скорбит с родными: обезьяна посетила похороны фермера, который делился с ней едой (фото)

Животное подошло к погибшему и подняло покрывало над его лицом, а затем посмотрело ему в глаза. По мнению экспертов, таким образом примат убеждает себя, что его товарищ действительно умер.

В Индии скорбящая обезьяна пришла на похороны фермера, который с ней подружился перед смертью. Животное сидела рядом с родственниками мужчины. Об этом пишет Daily Star.

10 сентября обезьянка посетила дом семьи в деревне Гондхия (штат Уттар-Прадеш, Индия), где похоронили Чанданлала Верму.

На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, как обезьяна подходит к Верме и поднимает покрывало над его лицом, а затем смотрит ему в глаза. По мнению экспертов, таким образом примат убеждает себя, что его любимый товарищ действительно умер. Затем он уперся грудью и руками в землю, после чего отправился к скорбящим членам семьи и друзьям, которые оплакивали родственника.

В какой-то момент обезьяна даже положила руку на колено женщины якобы в знак утешения.

Член семьи погибшего Судхир Верма рассказал местным СМИ, что когда фермер был жив, он проводил дни на своих полях. Он также следил за своим урожаем из соседней хижины, чтобы уберечь его от голодных животных. Находясь там, каждый день он делился с этой обезьяной своей едой.

Обезьяна пытается утешать родных покойного фермера Фото: CEN

Издание отмечает, что это не первый случай, когда обезьяна скорбит по человеку, что свидетельствует о том, что приматы, как и люди, способны на сложные эмоции. Питамбарам Раджан из Баттикалоа (Шри-Ланка) подобным образом выкармливал дикую серую обезьяну, ежедневно давая ей фрукты и печенье.

Когда Раджан умер, его семья и друзья оплакивали смерть родного человека. Они были удивлены, увидев там обезьяну, которая выражала свое почтение. Животное смотрело на своего приятеля, лежащего в гробу, а затем наклонилась, чтобы обнять его, и даже поцеловало в щеку.

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