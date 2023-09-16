"Курортный день": экстрасенс рассказала, что происходит после смерти человека (фото)

Эмили Декстер, экстрасенс из Калифорнии, утверждает, что умеет разговаривать с душами усопших людей. Они рассказали ей о "жизни после смерти".

Экстрасенс, которая утверждает, что умеет общаться с мертвыми, рассказала, что происходит, когда человек умирает. Об этом пишет Mirror.

По словам Эмили Декстер и "духов", с которыми она коммуницировала, после смерти человека ожидает "духовный курортный день", во время которого он исцеляется от жизненных травм.

Когда эстрасенс была ребенком, она общалась и играла с мертвыми в лесу неподалеку от своего дома. Духи были ее спутниками, но когда Эмили повзрослела, она начали их бояться. Мама девочки начала спать с ней ночью, чтобы успокоить ее страхи.

Декстер долгое время пыталась подавить свои сверхъестественные способности, однако с годами "монетизировала" их, став профессиональным экстрасенсом. 31-летняя Эмили сейчас работает на озере Тахо, Калифорния.

Недавно она рассказала, что происходит с мертвыми после их смерти. По словам эксперта, они уходят на "духовный курортный день", где проходят эмоционально исцеляющее путешествие, которое устраняет пагубные последствия любых трудностей, которые они пережили при земной жизни.

"Мы проводим время с нашими умершими близкими в течение недели или двух, а затем едем туда, где мы в основном справляемся со всеми трудностями, которые у нас были, когда мы были людьми, и исцеляемся от них", — сказала Декстер.

Такой период может длиться неделю, год или пять лет. Все зависит от человека и его пути.

Эмили Декстер

Затем духи возвращаются в мир живых, чтобы проверить своих близких, наставить их или помочь им, когда они в этом нуждаются.

Еще одним вариантом "жизни после смерти" может стать перерождение в новую душу и тело — "повторное присоединение к нашему высшему Я".

"Я думала, что все могут видеть своих умерших родственников, стоящих в комнате с ними — я считала, что это нормально", — сказала Декстер о своих способностях. "Когда мне было 8, я поняла, что не каждый может это сделать".

Эмили сказала, что вокруг каждого человека есть духовные проводники, которые ведут его по жизни, помогают достигать различных жизненных целей и ведут через трудные решения. Многие из них являются членами семьи, которые ранее умерли.

"Я думаю о них как о друзьях. Они все друзья. Они есть у вас давно, и они рядом, чтобы помочь вам", — сказала она. "Они ваша команда помощников, которые работают, чтобы помочь вашей жизни идти так, как вы хотели бы, и достичь того, чего вы хотите достичь".

"Помощники с того света" могут появиться в любой момент, надеясь передать сообщение живому родственнику или любимому человеку.

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