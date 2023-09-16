Загадочный случай: "призрачный" велосипед без водителя проехал прямо на улице (видео)

В прошлом в районе этого города бывали необъяснимые случаи. Местные жители часто рассказывали, что люди "похожие на призраков" появлялись в дверных проемах и вскоре исчезали.

В Великобритании руководитель компании The Original Ghostwalk of York высказал свое мнение по поводу того, как на видео попал велосипед без водителя, проезжающий по одной из улиц исторического центра города. Об этом пишет York Press.

На записях с камер видеонаблюдения, размещенных Shambles Market в социальных сетях, видно, как велосипед едет по Little Shambles, затем ударяется о бордюр и падает.

Запись была размещена в социальных сетях 13 сентября и имеет более 29 тысяч просмотров на сайте X (ранее известном как Twitter) и сотни лайков и комментариев на Facebook. Многие пользователи поделились своим мнением в комментариях к этому посту. Некоторые из них думают, что велосипед просто толкнули вперед.

"Если бы он катился по центру улицы, я была бы впечатлена. А выкатить его из переулка не представляется сложным", — написала Кэти Томс.

Марк Грэхем, владелец компании The Original Ghostwalk of York, заявил, что сомневается в том, что на видео запечатлена паранормальная активность, но не оспаривает, что этот случай был довольно загадочным. Он отметил, что в этом районе города происходят необъяснимые вещи.

По словам Марка, в 1960-х, 70-х и 80-х годах ему рассказывали о загадочных случаях, когда люди "похожие на призраков" появлялись в дверных проемах и вскоре исчезали.

"Йорк — прекрасное место для необычных происшествий. Истории о привидениях похожи на пазлы — есть кусочек, который показывает полную картину. В настоящее время я не думаю, что велосипед без водителя что-то значит. Это, по-видимому, единичный случай. Он может быть связан с другими людьми, и я призываю тех, кому что-либо известно, откликнуться", — сказал он.

The Original Ghostwalk проходит каждый вечер. Во время шоу упоминалось о "потерянном мальчике" из Йорка. По словам Марка, люди вспоминали, что видели потерявшегося ребенка в разных местах центра Йорка, прежде чем он снова исчез.

"Ищет ли сейчас потерявшийся мальчик свой велосипед, я не знаю", — добавил британец.

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