73-летняя любительница вечеринок и ночных клубов раскрыла секрет своей "молодости" (видео)

По словам Линн, она проживает каждый день своей жизни, как последний, и наслаждается этим. Аналогично поступать она советует и сверстникам.

Блогер Линн Зекис, которая в 73 года ведет активную тусовочную жизни и известна в TikTok как "Серебряная сестра", до сих пор летает отдыхать в ночные клубы Ибицы, и призывает своих сверстниц делать то же самое, пишет Mirror. У себя в соцсетях она с удовольствием делится кадрами роскошного отдыха.

Несмотря на солидный возраст, женщина обожает вечеринки и ночную жизнь, которой славится этот остров. Более того, для выхода она выбирает наряды, которые в толпе и при неоновом свете делают ее практически ничем не отличимой от молоденьких девушек.

Линн уже похвасталась подписчикам роскошной виллой, где она сидит на террасе рядом с эффектным мужчиной, которого в хэштегах отметила как друга.

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Линн отдыхает на Ибице в компании друга Фото: Lynne Zekis/Instagram

Блогер показала несколько нарядов, в которых будет проводить время в Испании. Это модный купальник в сеточку, который она сочетала с белой мини-юбкой на талии, стильные брюки-карго, белые кроссовки, прозрачное белое платье-макси и более короткое коричневое платье.

Фото: Lynne Zekis/Instagram

Для вечеринки после 1:30 ночи любительница танцев выбрала комплект из двух частей: укороченный топ и откровенную мини-юбку с ярким геометрическим узором.

Зекис советует своим фолловерам жить полной жизнью каждую минуту, ничего не откладывая на потом. Более того, она рекомендует не думать о цифре в паспорте.

"Не позволяйте возрасту остановить вас!" – говорит Линн.

Возрастной блогер предлагает фолловерам присоединиться к ней в экскурсии по острову

Женщина делится секретом, как наслаждаться жизнью, не обращая внимания на осуждения и разговоры за спиной.

"Старение уже не то, что раньше, лови каждое мгновение, как будто оно было твоим последним. Отношение решает все… честно говоря, я нервничала из-за того, что была там единственной пожилой женщиной, но, черт возьми", — продолжила 73-летняя женщина, поделившись своим опытом отдыха в ночном клубе.

Подписчики Линн в восторге от такой философии.

"Мне пришлось прочитать 73,5 раза. Ты вообще не выглядишь на свой возраст!", "Как? В 35 лет я просто не могу справиться ни с чем после 23:00", "Я хочу быть тобой, когда вырасту", — пишут в комментариях под видео.

Стоит отметить, что Линн любит украшения и аксессуары, которыми удачно дополняет любой образ, будь то дерзкий аутфит для вечеринки или элегантный ансамбль для похода в ресторан на набережной. Что касается седых волос, то Зекис не прячет их за слоями краски, отдавая предпочтение естественному цвету и не стесняясь.

Линн не стала закрашивать седые волосы

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