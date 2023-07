Источник молодости. Топ-7 продуктов, которые остановят старение

Во все времена люди искали источник молодости, который поможет прожить долгую и здоровую жизнь. Исследования доказывают, что секрет долголетия на самом деле прост и кроется в продуктах питания, которые составляют наш рацион.

Старение – неизбежно, но вы можете позаботиться о том, чтобы прожить дольше и намного реже болеть. Ученые доказали, что старение зависит не только от генетики, но и от того, что попадает к вам в тарелку. Пищевые привычки, любовь к определенным продуктам, ваш рацион питания – напрямую влияют на качество и продолжительность вашей жизни. Об этом пишет Eat This, Not That.

"Ключ в том, чтобы избегать обработанных продуктов, которые часто содержат много вредных для здоровья жиров, сахаров и натрия, и могут способствовать различным проблемам со здоровьем", — говорит доктор медицинских наук Анант Винджамури.

И это на самом деле так, питание играет ключевую роль в нашем старении и является важным фактором, который влияет на наше здоровье и качество жизни в целом. "Диета, богатая разнообразными растительными продуктами — фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семенами — связана с более продолжительной и здоровой продолжительностью жизни. Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами", — говорит доктор Винджамури.

Конечно, не существует одного волшебного продукта для долголетия, но есть множество продуктов, сочетая которые вы сможете укрепить свое здоровье и предотвратить риск различных заболеваний. Например, в местах, где сосредоточено больше всего долгожителей, люди употребляют большое количество растительной пищи, мало мяса и обработанных продуктов.

Вот семь продуктов, которые могут помочь вам прожить долгую и здоровую жизнь.

Орехи

Исследование PREDIMED по вмешательству в питание, выявило, что у людей, которые соблюдают средиземноморскую диету с высоким содержанием жиров, значительно ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с диетой с пониженным содержанием жиров.

Согласно результатам исследования, группа, которая ела орехи, имела на 39% более низкий риск смертности.

Миндаль, арахис, фундук, грецкий орех – эти орехи или их смесь обязательно должны присутствовать в вашем рационе. "Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами и некоторыми витаминами и минералами, которые в совокупности способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию", — говорит доктор Винджамури.

Куркума

Доктор Винджамури отмечает, что куркума является основным ингредиентом индийской кухни и содержит куркумин, биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является важным фактором многих заболеваний, связанных со старением, и противовоспалительное действие куркумина может помочь смягчить это воздействие, говорит он. Куркумин также связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин смерти во всем мире.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима содержит полезные жиры и богато антиоксидантами. Исследование 2022 года, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что у людей, которые употребляли более ½ столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти был на 19% ниже, чем у тех, кто употреблял его редко. У людей на постоянной основе употребляющих оливковое масло, на 29% снижен риск развития болезни Альцгеймера, на 19% — риск сердечно-сосудистых заболеваний, на 17% — риск смерти от рака.

Зеленый чай

Когда будете выбирать, что выпить утром, чтобы взбодриться, вместо кофе выпейте зеленый чай. "Зеленый чай богат кверцетином, растительным флавоноидом, который обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами", — объясняет доктор Винджамури.

Ученые считают, что кверцетин может устранять стареющие клетки, которые перестали делиться и таким образом способствовать замедлению старения. По словам доктора Винджамури, считается, что кверцетин активирует ген SIRT1, который играет ключевую роль в долголетии, повышая способность организма восстанавливать ДНК.

Лук

Лук является богатейшим источником кверцетина, антиоксиданта, обладающего защитной функцией против старения. Клиническое исследование 2021 года показало, что употребление в пищу богатого кверцетином лука помогает улучшить когнитивные функции. Не обязательно есть его сырым, существует масса способов включить его в свой рацион питания. Можно мариновать или карамелизировать лук, добавлять в омлет или салат.

Цельнозерновые продукты

Чтобы прожить долгую жизнь, не нужно отказываться от углеводов, особенно сложных. Согласно исследованию 2016 года, люди, которые съедали около 1,5 ломтика цельнощернового хлеба в день, имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ел меньше или вообще не употреблял цельнозерновые продукты.

Не обязательно есть хлеб, вы можете добавить в свой ежедневный рацион другие цельнозерновые продукты, например, цельнозерновую овсянку или дикий рис.

Ягоды

Ягоды содержат особый тип антиоксидантов — флавоноиды, которые продлевают жизнь. Исследователи обнаружили тесную связь между употреблением в пищу продуктов, богатых флавоноидами, особенно черники и клубники, и более низким риском смертности от различных причин.

