"Ей понравилось": мужчину, который занимался серфингом со змеей, оштрафовали (фото)

Инцидент вызвал озабоченность по поводу общественной безопасности. По мнению эксперта, прогулка с домашними змеями на публике может вызвать у них ненужный стресс и заставить их вести себя непредсказуемым образом.

Австралийские органы охраны дикой природы оштрафовали жителя Голд-Коста, снявшего на видео, как он катается на серфе со своей домашней змеей. Об этом пишет BBC News.

Хигор Фиуза и его ромбический питон породы Брэдли по кличке Шива стали местными знаменитостями.

Однако их популярность также насторожила сотрудников службы охраны дикой природы. По их словам, мужчина подверг рептилию опасности и нарушил разрешение на содержание змеи, выпустив ее на публику.

Министерство охраны окружающей среды и науки штата Квинсленд заявило, что начало расследование в отношении "дуэта серфингистов" после того, как Фиуза появился в местных СМИ, и на этой неделе выписало ему штраф в размере 2322 австралийских долларов (1495 долларов США).

По словам сотрудника отдела охраны дикой природы Джонатана Макдональда, прогулка с домашними змеями на публике может вызвать у них "ненужный стресс" и заставить их "вести себя непредсказуемым образом".

"Змеи, безусловно, холоднокровные животные, и хотя они могут плавать, рептилии обычно избегают воды. Питону вода показалась бы очень холодной. Морские змеи единственные, которые должны находиться в океане", — заявил он.

Инцидент вызвал озабоченность по поводу общественной безопасности Фото: 9 News

Этот инцидент также вызвал озабоченность по поводу общественной безопасности и возможной угрозы распространения питоном болезней среди местных диких животных.

Однако Хигор Фиуза ранее рассказывал местным австралийским СМИ, что Шива любит воду и каталась с ним на серфе уже не менее 10 раз.

"Я всегда брал ее с собой на пляж. Она любила плавать в воде, и однажды я решил покататься с ней на серфе, и ей это понравилось. Обычно, когда ей что-то не нравится, она начинает шипеть, но она не делает этого в воде. Там змея всегда спокойна", — рассказал он в интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации.

Ромбические (водяные) австралийские питоны (лат. Morelia) — род неядовитых змей из семейства питонов. Обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии.

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