Ни денег, ни жены, ни любовницы: как сложилась жизнь американца, который сорвал джекпот (фото)

Победитель лотереи раздавал деньги друзьям и родственникам, и даже выписал чек на 15 000 долларов для помощи жертвам голода в Эфиопии. Затем от него ушла жена, а через время и любовница.

Кертис Шарп-младший работал рабочим в Нью-Джерси, когда в 1982 году он выиграл джекпот в 5 миллионов долларов. В штаб-квартиру лотереи он пришел с двумя женщинами — женой и любовницей, пишет Mirror.

Его жена Барбара и подруга Жаклин Бернабела с удовольствием позировали с ним для фотографий, но вскоре дела пошли не так.

Большую часть своей жизни он провел, тяжело работая. Еженедельно он получал зарплату в размере 300 долларов. Чтобы получить выиграш, Шарп должен был сохранить свою работу в течение следующих восьми лет.

Но соблюдение всех правил не помешало Шарпу тратить большие деньги. "53 года я ем хлеб. Теперь я хочу съесть торт", — сказал он.

Шарп раздавал деньги друзьям и родственникам и даже выписал чек на 15 000 долларов для помощи жертвам голода в Эфиопии. Затем от него ушла жена, а потом и любовница. Он тратил деньги на разводы и автомобили, а также проигрывал крупные суммы в автоматы во время посещения казино. "Оно пришло и ушло. У меня от этого не осталось ни копейки", — говорил Кертис.

Затем миллионер вышел на пенсию по социальному обеспечению и свободно относился к тому, что у него есть: "Если кому-то что-то нужно, я помогу". Остаток своих дней Шарп провел в качестве служителя в церкви в Теннесси. Что касается денег, которые он потратил впустую, похоже, это его не беспокоило. "Не получилось. Но ничего страшного", — говорил он. Победитель лотереи скончался в возрасте 82 лет в 2020 году в Нэшвилле.

Фото: AP

Шарп не первый победитель лотереи, потерявший деньги. Эвелин Адамс, которая дважды выиграла в лотерею Нью-Джерси, в 1985 и 1986 годах, на общую сумму 5,4 миллиона долларов, едва сводит концы с концами. Она якобы тратила свои деньги, играя в азартные игры и проявляя свободолюбие. "Дорогая, я из тех людей, которые готовы сбросить с себя рубашку — и именно это и произошло", — сказала она в 2004 году. По словам ее дочери Трэйси, она живет в трейлере в Нью-Джерси. "Она жива, у нее хорошее здоровье", — сказала Трейси.

Некоторым победителям повезло еще меньше, в том числе Уильяму "Баду" Посту III, который выиграл джекпот лотереи Пенсильвании в размере 16,2 миллиона долларов в 1988 году. Он умер один в 2006 году в возрасте 66 лет от плохого здоровья и в то время жил за счет продовольственных талонов. Поразительно, но его брат в то время якобы пытался убить его, чтобы унаследовать его огромный выигрыш в лотерею.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.