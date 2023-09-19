Попал под колеса: родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет (фото)

Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.

В Китае 15-летний мальчик, который 12 лет считался пропавшим без вести, был случайно найден своими родителями после незначительного столкновения с их автомобилем в городе Фошань (провинция Гуандун). Об этом пишет The Thaiger.

Издание отмечает, что супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего сына, который все это время жил как нищий.

Супруги, управляющие парикмахерской, ехали по дороге, когда жена начала плакать, видя вокруг счастливые семьи, покупающие товары для своих детей.

"Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас", — жаловалась женщина.

Неожиданно их автомобиль сбил на дороге маленького мальчика-попрошайку, очень похожего на их потерянного сына. Муж и жена поспешили выйти из машины, чтобы осмотреть пострадавшего, который в результате столкновения отделался лишь незначительными царапинами. Женщина предложила отвезти мальчика в больницу, чтобы проверить его здоровье. Приехав в больницу, глава семьи, не предупредив жену, тайно взял прядь волос мальчика и отправил его на анализ ДНК.

Мальчик попрошайничал на улице, чтобы выжить Фото: Sanook

В ожидании результатов анализа ДНК супруги кормили мальчика, который съел несколько мисок риса. Получив звонок из больницы, подтверждающий их родительские отношения с мальчиком, муж поспешил в больницу, чтобы забрать медицинский отчет. Переполненный радостью, он поспешил домой, чтобы поделиться новостью с женой. Спустя 12 долгих лет супруги совершенно случайно нашли своего пропавшего сына. В тот же вечер мальчика забрали домой, дали ему свежую одежду и аккуратно подстригли волосы.

По некоторым данным, мальчик родился в 2002 году и сначала был оставлен с бабушкой в другой провинции, пока его родители управляли недавно открывшейся парикмахерской. Когда их дела пошли в гору, они решили сами ухаживать за ребенком. Однажды супруги оставили 3-летнего сына поиграть на улице с друзьями, пока они занимались делами в магазине, что и стало причиной его непреднамеренного исчезновения

Издание отмечает, что мальчик не помнил, как потерялся, поскольку был слишком мал. Он считал себя законным ребенком другой семьи, пока не подвергся насилию и не был передан мужчине, которого он принял за своего биологического отца. Этот человек заставлял его работать, оставлял себе весь заработок, подвергал физическому насилию, а однажды даже угрожал убить его ножом, когда был пьян. В результате мальчик был вынужден бежать, питаясь выброшенной едой из мусорных баков, пока не встретил своих настоящих родителей.

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