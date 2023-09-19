Успела погулять: студентка почти год тратила $3 млн, полученные через ошибку банка (фото)

Девушка покупала дизайнерские украшения, одежду и сумки. Она также потратила небольшое состояние на аренду элитного пентхауса в Сиднее и перевела крупные суммы денег на другие банковские счета. История получила большую огласку в 2016 году.

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В Австралии банк случайно предоставил студентке химического факультета Кристин Цзясинь Ли неограниченный овердрафт, в результате чего она стала покупать дизайнерские вещи и потратила 3 млн долларов за 11 месяцев, прежде чем сотрудники обнаружили ошибку. Об этом пишет Daily Star.

Девушка, живущая в Сиднее Австралия, утверждает, что не замечала банковской ошибки более двух лет. Как только она узнала о деньгах, то начала делать покупки — от дизайнерских сумок до номеров в отеле. История получила большую огласку в 2016 году

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Кристин продолжала делать покупки в течение 11 месяцев, потратив 3 млн долларов, прежде чем сотрудники банка Westpac заметили ошибку. После этого они сообщили об этом в полицию.

Тогда 21-летняя девушка покупала дизайнерские украшения, одежду и сумки. Она также потратила небольшое состояние на аренду элитного пентхауса в Сиднее и перевела крупные суммы денег на другие банковские счета.

На ее имя был выдан ордер на арест и изъят паспорт. Ли, уроженка Малайзии, была арестована за мошенничество, когда пыталась сесть на рейс в Малайзию. Предполагается, что деньги случайно попали к девушке через овердрафт. Он был прикреплен к ее сберегательному счету в банке Westpac.

Помимо обвинения в получении финансовой выгоды путем обмана, ей также было предъявлено обвинение в умышленной сделке с доходами от преступной деятельности. Ли была выпущена под залог с условием, что она будет являться в полицию дважды в день.

История получила большую огласку в 2016 году Фото: Facebook

Однако в 2017 году обвинения с нее были таинственным образом сняты, после чего она улетела домой. Властям удалось вернуть около 1,2 млн долларов из похищенных средств. Остальная сумма остается невозвращенной. Предполагается, что Ли утверждала, будто эти средства были присланы ей родителями, чтобы помочь прожить во время учебы на бакалавриате химического факультета.

Инспектор городской полиции Сиднея Шон Хини призвал тех, кто обнаружил на своих счетах деньги, которых там не должно быть, не тратить лишние деньги.

"Поговорите со своим финансовым учреждением и исправьте ситуацию, если вы поддались соблазну потратить чужие деньги, вы можете совершить уголовное преступление. И, возможно, это вопрос времени, когда к вам в дверь постучится полиция. Деньги вам не принадлежат, вы это знаете, не тратьте их, это приведет к неприятностям с полицией. Это было бы очень заманчиво, многие люди могут поддаться этому соблазну", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.