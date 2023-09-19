Встигла погуляти: студентка майже рік витрачала $3 млн, отримані через помилку банку (фото)

Дівчина купувала дизайнерські прикраси, одяг і сумки. Вона також витратила невеликі статки на оренду елітного пентхауса в Сіднеї та перевела великі суми грошей на інші банківські рахунки. Історія набула великого розголосу у 2016 році.

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В Австралії банк випадково надав студентці хімічного факультету Крістін Цзясінь Лі необмежений овердрафт, унаслідок чого вона почала купувати дизайнерські речі та витратила 3 млн доларів за 11 місяців, перш ніж співробітники виявили помилку. Про це пише Daily Star.

Дівчина, яка живе в Сіднеї, Австралія, стверджує, що не помічала банківської помилки понад два роки. Щойно вона дізналася про гроші, то почала робити покупки — від дизайнерських сумок до номерів у готелі. Історія набула великого розголосу у 2016 році

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Крістін продовжувала робити покупки протягом 11 місяців, витративши 3 млн доларів, перш ніж співробітники банку Westpac помітили помилку. Після цього вони повідомили про це в поліцію.

Тоді 21-річна дівчина купувала дизайнерські прикраси, одяг і сумки. Вона також витратила невеликі статки на оренду елітного пентхауса в Сіднеї та перевела великі суми грошей на інші банківські рахунки.

На її ім'я було видано ордер на арешт і вилучено паспорт. Лі, уродженка Малайзії, була заарештована за шахрайство, коли намагалася сісти на рейс до Малайзії. Передбачається, що гроші випадково потрапили до дівчини через овердрафт. Він був прикріплений до її ощадного рахунку в банку Westpac.

Крім обвинувачення в отриманні фінансової вигоди шляхом обману, їй також висунули обвинувачення в умисній угоді з доходами від злочинної діяльності. Лі випустили під заставу з умовою, що вона з'являтиметься в поліцію двічі на день.

Історія набула великого розголосу у 2016 році Фото: Facebook

Однак у 2017 році звинувачення з неї були таємничим чином зняті, після чого вона полетіла додому. Владі вдалося повернути близько 1,2 млн доларів з викрадених коштів. Решта суми залишається неповерненою. Передбачається, що Лі стверджувала, ніби ці кошти надіслали їй батьки, щоб допомогти прожити під час навчання на бакалавраті хімічного факультету.

Інспектор міської поліції Сіднея Шон Хіні закликав тих, хто виявив на своїх рахунках гроші, яких там не повинно бути, не витрачати зайві гроші.

"Поговоріть зі своєю фінансовою установою і виправте ситуацію, якщо ви піддалися спокусі витратити чужі гроші, ви можете вчинити кримінальний злочин. І, можливо, це питання часу, коли до вас у двері постукає поліція. Гроші вам не належать, ви це знаєте, не витрачайте їх, це призведе до неприємностей із поліцією. Це було б дуже заманливо, багато людей можуть піддатися цій спокусі", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.