Обман зрения: оптическая иллюзия заставляет людей видеть разные оттенки золотых кругов

Новая оптическая иллюзия на несколько минут поставит вас в тупик. Эта иллюзия демонстрирует, как один и тот же оттенок золота может выглядеть совершенно по-разному на другом фоне.

Необычная оптическая иллюзия показывает, что золотой круг меняет свой цвет, но на самом деле это не так. Об этом пишет Daily Star.

Этой картинкой поделилась сеть магазинов ювелирных и подарочных изделий F Hinds.

Новая оптическая иллюзия на несколько минут поставит вас в тупик. Эта иллюзия демонстрирует, как один и тот же оттенок золота может выглядеть совершенно по-разному на другом фоне. Многим людям может показаться, что золотые круги имеют разные оттенки.

Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта. Снимками поделились ювелиры компании F Hinds, которые предлагают вам проверить ваше зрение на прочность. Сможете ли вы увидеть, что происходит на самом деле?

Издание отмечает, что многим кажется, что оттенки золота разные, но люди глубоко ошибаются. На самом деле это мозг человека меняет цвет кругов по сравнению с другими оттенками и фоном. Оптическая иллюзия могла бы оставить зрителей в замешательстве, но статичное изображение показало, что золотые круги имеют одинаковый оттенок, если их показать на белом фоне.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: F Hinds

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус писал, что люди с идеальным зрением смогут заметить мяч для регби среди зрителей. Кубок мира по регби в самом разгаре, поэтому сегодняшняя головоломка посвящена этому виду спорта.

Также стало известно, что в сети появилась головоломка, которая ставит "задумчивых" взрослых в тупик. Она содержит иллюстрацию парковки с шестью местами. Пять из них имеют номера, а на шестом стоит автомобиль, заслоняющий номер, который нужно назвать.