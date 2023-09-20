Не знал, что внутри: блогер купил возвращенные товары с Amazon и обогатился (видео)

Начало распаковки посылок было несколько разочаровывающим, но дальше дела пошли гораздо лучше.

В США блогер по имени Коннор сорвал "сумасшедший" джекпот, приняв рискованное решение купить поддон с товарами возвращенными с Amazon, за 675 долларов. Парень понятия не имел, что именно находится внутри. Об этом пишет The Mirror.

Парень опубликовал захватывающее видео, в котором показал своим подписчикам, что именно находится внутри его "покупки в слепую".

Коннор объяснил, что он был в компании Detroit Pallet Liquidation, добавив, что у них даже есть поддон за 2400 долларов

"Это все товары, которые люди вернули. Вместо того чтобы забрать посылки назад, Amazon отправила их в ликвидационную компанию", — сказал он.

По его словам, начало распаковки посылок было несколько разочаровывающим. Ютубер получил корзину для белья и тонны товаров, связанных с детьми, включая автокресло, подушку для беременных, пеленальный столик и капсулу для сна.

Коннор также нашел в коробках воздушные фильтры, шины для газонокосилок и картины с изображением морского побережья.

"С точки зрения прибыли это лучшее, что я открывал до сих пор", — восторгался блогер, открывая очередную коробку.

Коннор подсчитал, что может получить огромную прибыль в размере 3 350 долларов Фото: ConnorTV/Youtube

Затем Коннор осмотрел другие посылки и обнаружил огромный поплавок для бассейна, разбитый чайник, набор для метания топора, который он назвал своим "любимым предметом", столовые приборы для вечеринки, подушку для стула, деревянный органайзер, чехлы для автомобильных сидений и бокалы для вина.

"Большинство из этих вещей, даже если они не для вас, просто отлично подходят для перепродажи. Так что если вы любите покупать вещи и перепродавать их, то этот товар идеально подходит для этого. У нас уже шестьсот с чем-то долларов, а мы даже не приблизились к завершению! Это самая большая сделка в слепую, которую мы когда-либо делали", — рассказал американец.

Самой ценной вещью оказались автомобильные катушки за 1200 долларов. Затем он открыл оставшиеся коробки. Многие вещи были совершенно новыми, включая сейф, штатив, метлу, сковороду, книжный шкаф, органайзер для душа, тарелки, подвесной цветочный горшок, чехол для палатки, стойку для шин, хранилище для бассейна, настольный шкаф и палатку.

Разложив все по коробкам, он сказал, что ощущения были "сумасшедшими". Коннор подсчитал, что может получить огромную прибыль в размере 3 350 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что студент открыл кофейню, которая стала популярной из-за видео в TikTok. Благодаря вирусному ролику в соцсети дела у подростка пошли вверх. Его историей поделились не только различные новостные издания, но и люди из местных сообществ, чтобы оказать ему поддержку.

Также стало известно, что в США посреди улицы открыли бар для бездомных. В стихийно образовавшемся лагере были выставлены бутылки со спиртными напитками, множество диванов, шезлонгов и лежаков. Полиция проводит расследование, пытаясь выяснить его происхождение.