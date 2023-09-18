Не знали более 60 лет: мужчина нашел на чердаке потайную комнату, заполненную коробками

Это не единственное "тайное место", которое владелец дома обнаружил в своем жилье. Примерно через год после переезда он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

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Мужчина сильно удивился после того, как обнаружил на чердаке тайную комнату, которую он нашел во время работ по утеплению своего дома. Он был шокирован, когда рабочие сообщили ему об этой комнате и предложили содрать гипсокартон, чтобы исследовать ее. Об этом пишет The Mirror.

Когда владелец дома заглянул внутрь, то увидел большое количество коробок, не тронутых с 1960-х годов.

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Их содержимое вызвало больше вопросов, чем ответов. Мужчина рассказал об этой истории на популярном форуме Reddit.

"Один из рабочих спросил, не знаю ли я, что там наверху есть какая-то комната. Я понятия не имел. Мы вскрыли гипсокартон, и там оказались штабеля коробок 60-х годов. Целая тонна коробок. И все они были полны! Я открыл их, ожидая увидеть что-нибудь интересное. А они были полны чертовых сосновых шишек! Один из самых больших обломов в моей жизни", — написал владелец дома.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Однако это не единственное тайное место, которое он обнаружил в своем жилье: примерно через год после переезда он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

"На самом деле мы нашли две потайные комнаты. Одна была просто комнатой под лестницей, которая была закрыта. В ней было несколько игрушек из 70-х годов", — добавил он.

Пользователи форума начали рассуждать зачем прежние жители хранили эти коробки. Их содержимое могли использовать для растопки или для создания рождественских украшений.

Комментируя его сообщение, один из пользователей сказал: "Когда я был моложе, моя семья собирала сосновые камни и хранила их на чердаке. Зимой мы использовали их для растопки".

"Почему бы людям не хранить тщательно сохраняемые мятые экземпляры "Супермена", первое издание, или хотя бы стопку ювелирных изделий. Зачем, черт возьми, хранить шишки?" — написал один из них.

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