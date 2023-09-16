Появились из ниоткуда: семья напугана необычными следами ног на потолке (фото)

Семейная пара озадачена странным явлением, которое произошло в их пустом жилье. Теперь супруги боятся находиться в своем доме.

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Супружеская пара покинула свое жилье в Китае днем и, вернувшись вечером была в ужасе, обнаружив на потолке одной из комнат отпечатки ног. Они оставляли дом пустым и теперь задаются вопросом, может ли наука объяснить эту загадку. Об этом пишет The Mirror.

После того как на потолке в гостиной появились загадочные следы владелец жилья обратился в социальные сети за ответами.

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Хозяин дома, Лю из Вучжуна, рассказал, что был озадачен странным явлением, которое произошло в его пустом жилье. По его словам, когда он и его жена уходили из дома днем, потолок был идеально чистым. Супруги вернулись вечером и обнаружили, что теперь он выглядит так, словно по нему кто-то прошел грязными ботинками.

На кадрах снятых, самим Лю, отчетливо видны отпечатки ног, разбросанные по потолку. По его словам, он и его жена были напуганы всю ночь. Утром они решили проверить гостиную, но следы никуда не исчезли.

Мужчина поделился снимком в соцсетях Фото: AsiaWire

Лю поделился снимком на сайте Douyin, китайской версии TikTok, с подписью: "Может ли наука объяснить это? Это внезапно появилось, когда я вернулся домой. Наш дом был отремонтирован более десяти лет назад, и мы можем подтвердить, что раньше их здесь не было. Это очень тревожно".

Мужчине ответили много пользователей соцсети. Многие шутили, что за семьей пришел злой призрак, или что вернулся прежний хозяин. Другие начали думать о том, что случилось на самом деле.

"Единственная объяснимая причина — это то, что следы были оставлены до того, как установили потолок. Возможно, они были в принципе незаметны, но стали видны из-за конденсата, дыма и т.д.?" — написал пользователь с ником Брат Пэн.

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