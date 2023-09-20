Многовековая традиция: в Англии определили победителя первенства по гримасам (фото, видео)

Эта увлекательная соревновательная дисциплина появилась в 1267 году и официально называется "гернинг", что в переводе с дословным значением означает "искажение лица".

В Великобритании провели традиционный Чемпионат мира по гримасам, где Томми Мэттинсон установил мировой рекорд по числу побед. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина заявил, что он "счастлив до умопомрачения" после того, как в 18-й раз выиграл этот старинный и необычный конкурс.

Томми Мэттинсон одержал победу в мужской категории, побив мировой рекорд по количеству побед в вековом конкурсе. Это стала его 18-я победа. Опытный участник обошел признанных комиков Джоша Уиддкомба и Ниша Кумара, победив в конкурсе очередной рекордный раз.

Конкурс, в ходе которого участники корчат нелепые рожицы, впервые был учрежден в 1267 году в городке Эгермонт. Тогда раздавались излишки яблок на ярмарке овощей и фруктов. Однако несколько плодов оказались настолько кислыми, что вызывали непроизвольные изменения в выражении лица местных жителей. Люди обратили внимание на эту забавную особенность и решили устроить турнир по гримасам. Эта увлекательная соревновательная дисциплина официально называется "гернинг", что в переводе с дословным значением означает "искажение лица".

Конкурс, в ходе которого участники корчат нелепые рожицы, впервые был учрежден в 1267 году Фото: SWNS Конкурс, в ходе которого участники корчат нелепые рожицы, впервые был учрежден в 1267 году Фото: SWNS Конкурс, в ходе которого участники корчат нелепые рожицы, впервые был учрежден в 1267 году Фото: SWNS

Чемпиону по гернингу Маттисону был вручен сертификат за рекорд по количеству побед в мужской категории Чемпионате мира по гримасам. Кроме того, соревнования были официально признаны самым продолжительным в мире.

Крейг Глендей, главный редактор журнала Guinness World Records, также участвовал в соревнованиях среди мужчин.

"Это лучшая часть моей работы — путешествовать по миру, занимаясь подобными вещами. Встречаться со всеми этими милыми сообществами, их участниками и героями, такими как Томми, и просто праздновать старые традиции, подобные этой. Это просто фантастика. Для меня это также стало первым соревнованием, я обычно никогда не участвую в подобных мероприятиях", — сказал он.

Эта увлекательная соревновательная дисциплина официально называется "гернинг" Фото: SWNS Эта увлекательная соревновательная дисциплина официально называется "гернинг" Фото: SWNS

В женской категории победу в седьмой раз отпраздновала Клэр Листер.

"Это один из тех случаев, когда я всегда очень волнуюсь, сердце колотится. Но сейчас я очень счастлива", — сказала она.

Издание отмечает, что мероприятие проводится впервые за четыре года в связи с событиями, связанными с COVID-19 и смертью королевы Елизаветы II.

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