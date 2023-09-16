"Ты спишь с моим братом": публичное предложение руки и сердца обернулось позором для мужчины

Неизвестный мужчина отказался от традиционного способа с одним коленом и решил по-другому проявить привязанность ко второй половинке. Однако вместо утвердительного ответа его ожидал неприятный сюрприз.

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В Великобритании неудачное публичное предложение руки и сердца вызвало смех местных жителей в одном из городов Шотландии после того, как адресат оставил жестокий ответ. Об этом пишет The Mirror.

Неизвестный мужчина отказался от традиционного способа с одним коленом и выбрал другой способ проявление привязанности ко второй половинке.

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Неудачливый влюбленный вывесил в городе Элгин большую белую простыню с надписью: "Выйдешь ли ты за меня замуж, Рейчел?". Однако надежды на романтический сценарий были быстро развеяны, когда кто-то другой ответил своей собственной простыней рядом.

Если первый ответ был полон любви, то второй — гораздо меньше.

"Нет!!! Ты переспала с моим братом", — было написано на новой простыне.

Неудачное публичное предложение руки и сердца вызвало смех местных жителей Фото: Jam Press

Местный житель Гэрри Джеймисон рассказал, что он надеется, что Рейчел все же ответила "да". Лени Рой пошутил о том, даст ли ее брат свое благословение.

"Кто сказал, что романтика умерла", — добавила Сьюзан Ричи.

Однако этот ответ был не последним в этой саге, поскольку позже появилась третья простыня. Вместо продолжения любовной истории, на ней было написано следующее: "С 40-летием Сэнди".

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