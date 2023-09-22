Помолилась, съела свинину и "влетела" на 250 млн рупий штрафа: туристку наказали из-за видео

33-летнюю женщину признали виновной в распространении информации, направленной на разжигание ненависти против религиозных лиц и отдельных групп.

Женщину-мусульманку приговорили к 2 годам заключения по закону о богохульстве в Индонезии за видео, которое она распространила в TikTok. На нем она зачитала исламскую молитву, а затем принялась смаковать свинину. Об этом пишет CNN.

Тиктокерша приехала как туристка на Бали и решила там записать новое видео, показав, как ест свинину.

За это Лина Лутфиавата, известная в социальных сетях как Лина Мукерджи, получила 2 года заключения в окружном суде Палембанга на острове Суматра. 33-летнюю женщину признали виновной в "распространении информации, направленной на разжигание ненависти против религиозных лиц и отдельных групп".

Кроме срока тиктокерка получила солидный штраф в размере 16 245 долларов (250 млн индонезийских рупий). Срок ее заключения могут продлить на 3 месяца, если она не заплатит штраф, добавил суд.

"Я знаю, что была неправа, но я действительно не ожидала такого наказания", — сказала она после суда в комментариях журналистам.

На страницу женщины в ТикТок подписано более 2 миллионов человек.

Издание пишет, что в последнее время в Индонезии возросло количество судебных дел, связанных с "богохульством", а соответствующие законы "все чаще превращаются в оружие против религиозных меньшинств и тех, кто оскорбляет ислам".

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