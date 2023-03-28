Сбежавший из России молдавский тиктокер Некоглай оказался в эпицентре скандала в Украине

Блогер станцевал в форме Вооруженных сил Украины. Видео вызвало негативную реакцию у пользователей и набрало более 4,5 млн просмотров.

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Николай Лебедев (псевдоним – Некоглай, Nekoglai) станцевал в форме украинской армии и спровоцировал негативную реакцию в соцсетях. Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.

Ролик просмотрели более 4,5 млн раз.

Фоловеры не оценили такую инициативу. В комментариях его обвинили в осквернении одностроя украинского войска.

"Форму на место", "Класс, теперь в Бахмут", "Форму снял", "Нет права носить украинскую форму", – высказались в соцсетях.

Некоглай, высланный из России из-за пародии на российского солдата, ранее привез в Украину дроны и автомобиль для ВСУ.

Украинцы все же оценили стремление парня помогать армии. В то же время фолловеры заметили, что носить форму ВСУ – это честь. По мнению комментаторов, только украинские защитники должны появляться в такой одежде.

Некоглай покинул Россию после того, как изобразил в одном из своих TikTok-видео российского солдата, уклоняющегося от падающих с дрона гранат. За такую импровизацию против него было возбуждено уголовное производство. Его обвинили в дискредитации российской армии.

Напомним, Некоглай 9 марта рассказал о пытках в полиции РФ. Блогер надеялся, что его популярность способна повлиять на российских полицейских. Он признался, что его отвели в специальное помещение, где три человека в масках избили его и заставили раздеться. Били по затылку, почкам, спине и ногам, но избегали ударов по лицу. После этого его заставили раздеться догола и пытались "посадить на бутылку".