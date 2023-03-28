Молдавський тіктокер Некоглай, який втік з Росії, опинився в епіцентру скандалу в Україні

Блогер станцював у формі Збройних сил України. Відео викликало негативну реакцію у користувачів та набрало понад 4,5 млн переглядів.

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Микола Лебедєв (псевдонім – Некоглай, Nekoglai) станцював у формі української армії й спровокував негативну реакцію у соцмережах. Відповідне відео він опублікував у TikTok.

Ролик переглянули понад 4,5 млн разів.

Фоловери не оцінили таку ініціативу. У коментарях його винуватили у плюндруванні однострою українського війська.

"Форму на місце", "Клас, тепер у Бахмут", "Форму зняв", "Не має права носити українську форму", – висловилися у соцмережах.

Некоглай, якого вислали з Росії через пародії на російського солдата, раніше привіз до України дрони та автомобіль для ЗСУ.

Українці все ж оцінили прагнення хлопця допомагати нашому війську. Водночас фолловери зауважили, що носити форму ЗСУ — це честь. На думку коментаторів, тільки українські захисники повинні з'являтися у такому одязі.

Некоглай покинув Росію після того, як зобразив в одному зі своїх TikTok-відео російського солдата, що ухиляється від гранат, які падають з дрона. За таку імпровізацію проти нього було порушено кримінальне провадження. Його звинуватили у дискредитації російської армії.

Нагадаємо, Некоглай 9 березня розповів про тортури в поліції РФ. Блогер сподівався, що його популярність здатна вплинути на російських поліцейських. Він зізнався, що його відвели до спеціального приміщення, де троє людей у масках побили його і змусили роздягнутися. Били по потилиці, нирках, спині та ногах, але уникали ударів по обличчю. Після цього його змусили роздягнутися догола та намагалися "посадити на пляшку".