"Роздягайся, сідай на пляшку": блогер Некоглай розповів про тортури в поліції РФ (відео)

За словами молдавського тіктокера Миколи Лебедєва, він сподівався, що його не битимуть через популярність. Однак його відвели до спеціального приміщення, де троє людей у масках побили його і змусили роздягнутися.

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22-річний російський тіктокер (громадянин Молдови) Микола Лебедєв, відомий під псевдонімом Некоглай, розповів, як його катували у відділенні поліції Пресненського району в Москві. Подробицями тортур він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, опублікованому 9 березня.

"Я сиджу в камері, заходять чеченці, не знаю, чому саме чеченці, одягають на мене кайданки і затискають, і так, що в мене залишився шрам на все життя. Ведуть мене на четвертий поверх, мене заводять в туалет і я чув за дверима обговорення, як будуть. Я стою як наївна людина і сподіваюся, що це не про мене мова, мене просто будуть залякувати, я ж популярний блогер. Забувши про те, що в органах РФ не найрозумніші люди, я думав, що мені нічого не буде", — розповів Лебедєв.

За словами блогера, його завели до спеціальної кімнати, де троє співробітників у чорній формі та масках почали його бити. Били по потилиці, нирках, спині та ногах, але уникали ударів по обличчю. Після цього його змусили роздягнутися догола.

"На мені рвали одяг, далі я сам знімаю штани, роздягаюся догола. Людина дістає пляшку і каже, — "сідай"", — згадує Лебедєв.

Тіктокер повідомив, що близько 20 хвилин його били і намагалися "посадити на пляшку", однак у результаті російські поліцейські "втомилися". Все це записувалося на відео.

У Москві затримали та побили блогера Некоглая

Як раніше повідомляв Некоглай, після того, як він розмістив відео, на якому зображував російського солдата, який відкидав від себе гранати, 9 листопада минулого року його затримали в Москві нібито за порушення міграційного законодавства. Як вважає сам блогер, реальною причиною затримання став саме його пародійний контент у соцмережах.

У відділенні поліції Некоглаю не давали зв'язатися з адвокатами та вимагали вибачень за ролик. Після того, як хлопець відмовився це зробити, троє людей у формі закували Лебедєва в наручники і відвели на четвертий поверх відділення поліції, де били і душили, але так, щоб не залишати слідів на обличчі. Хлопець запевняє, що пропонував поліцейським мільйон рублів, але ті продовжували його бити.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося про те, що YouTube заблокував канал російських пранкерів Вована та Лексуса. Плашка на каналі "Шоу Віл" свідчить, що доступ до нього було закрито через порушення правил спільноти.