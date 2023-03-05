"Постаралася Велика Британія". YouTube заблокував канал російських пранкерів Вована і Лексуса

Російські блогери поскаржилися на те, що британська преса не помічає їхні розіграші та звинуватили Захід у відсутності свободи слова. Швидше за все, блокування пов'язане зі спробою розіграти ексглаву МЗС Британії Вільяма Гейґа.

Related video

Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала доступ до каналу "Шоу ВіЛ", авторами якого є російські пранкери-пропагандисти Вован і Лексус. Про це повідомили у Телеграм-каналі шоу.

Плашка на каналі "Шоу ВіЛ" свідчить, що доступ до нього було закрито через порушення правил спільноти. Опублікований каналом контент також вилучено. В офіційному повідомленні від адміністрації відеохостингу зазначено, що блокування пов'язане з публікацією відео з розіграшем над ексглавою МЗС Британії Вільямом Гейґом.

[ + – ] Вован і Лексус поскаржилися на YouTube та несправедливий Захід [ + – ] Вован і Лексус поскаржилися на YouTube та несправедливий Захід

"Ми тримали його [канал] для нашої західної аудиторії. Цього разу постаралася Великобританія та лорд Гейґ. Мабуть, що голосніше звучать одкровення чиновників, то швидше вони намагаються їх прикрити. А британська преса, як за вказівкою, не помічає факт цієї розмови. "Свобода слова" у дії", — поскаржилися пропагандисти.

При цьому пранкери продовжують публікувати відео у своєму Телеграм-каналі, а також російських "Вконтакте" та Rutube.

Про що був пранк із британським ексміністром

1 березня на каналі "Шоу ВіЛ" з'явилося відео із пранком над членом Палати Лордів та колишнім главою МЗС Британії Вільямом Гейґом. Пранкери у розмові з британським політиком представилися колишнім президентом України Петром Поршенком. Гейґ заявив, що політикою Лондона керують із Вашингтона, а Бориса Джонсона звинуватив у некомпетентності.

Хто такі Вован і Лексус

Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під псевдонімами Вован і Лексус, "прославилися" в мережі завдяки політичному пранку — дзвінкам політикам та різним знаменитостям від імені інших відомих персон.

Так, у листопаді минулого року російські пранкери Вован і Лексус від імені Емманюеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети у Пшеводові.

[ + – ] Пранкери Вован та Лексус розіграли президента Польщі

У липні 2022-го російські пранкери поговорили з відомим американським письменником Стівеном Кінгом, представившись президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови російські блогери подякували США і, зокрема, чинному президентові Джо Байдену за надану допомогу Україні.