"Постаралась Великобритания". YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса

Российские блогеры пожаловались на то, что британская пресса не замечает их розыгрыши и обвинили Запад в отсутствии свободы слова. Скорее всего, блокировка связана с попыткой разыграть экс-главу МИД Британии Уильяма Хейга.

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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к каналу "Шоу Вил", авторами которого являются российские пранкеры-пропагандисты Вован и Лексус. Об этом сообщили в Телеграм-канале шоу.

Плашка на канале "Шоу Вил" гласит, что доступ к нему был закрыт в связи с нарушениями правил сообщества. Опубликованный каналом контент также удален. В официальном сообщении от администрации видеохостинга указано, что блокировка связана с публикацией видео с розыгрышем над экс-главой МИД Британии Уильямом Хейгом.

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"Мы держали его [канал] для нашей западной аудитории. На этот раз постаралась Великобритания и лорд Хейг. Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть. А британская пресса, как по указке, не замечает факт этого разговора. "Свобода слова" в действии", — пожаловались пропагандисты.

При этом пранкеры продолжают публиковать видео в своем Телеграм-канале, а также российских "Вконтакте" и Rutube.

О чем был пранк с британским экс-министром

1 марта на канале "Шоу Вил" появилось видео с пранком над членом Палаты Лордов и бывшим главой МИД Британии Уильямом Хейгом. Пранкеры в разговоре с британским политиком представились бывшим президентом Украины Петром Поршенко. Хейг заявил, что политикой Лондона управляют из Вашингтона, а Бориса Джонсона обвинил в некомпетентности.

Кто такие Вован и Лексус

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, "прославились" в сети благодаря политическому пранку — звонкам политикам и различным знаменитостям от лица других известных персон.

Так, в ноябре прошлого года российские пранкеры Вован и Лексус от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове.

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В июле 2022-го российские пранкеры поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора российские блогеры поблагодарили США и, в частности, действующего президента Джо Байдена за оказанную помощь Украине.