"Раздевайся, садись на бутылку": блогер Некоглай рассказал о пытках в полиции РФ (видео)

По словам молдавского тиктокера Николая Лебедева, он надеялся, что его не будут бить из-за популярности. Однако его отвели в специальное помещение, где три человека в масках избили его и заставили раздеться.

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22-летний российский тиктокер (гражданин Молдовы) Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, рассказал как его пытали в отделении полиции Пресненского района в Москве. Подробностями пыток он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 9 марта.

"Я сижу в камере, заходят чеченцы, не знаю, почему именно чеченцы, одевают на меня однозвенные наручники и зажимают и так, что у меня остался шрам на всю жизнь. Ведут меня на четвертый этаж, меня заводят в туалет и я слышал за дверью обсуждение, как будут. Я стаю как наивный человек и надеюсь, что это не про меня речь, меня просто будут запугивать, я же популярный блогер. Забыв про том, что в органах РФ не самые умные люди, я думал, что мне ничего не будет", — рассказал Лебедев.

По словам блогера, его завели в специальную комнату где трое сотрудниках в черной форме и масках принялись его бить. Били по затылку, почкам, спине и ногам, но избегали ударов по лицу. После этого его заставили раздеться догола.

"На мне рвали одежду, дальше я сам снимаю штаны, раздеваюсь догола. Человек достает бутылку и говорит, —"садись", — вспоминает Лебедев.

Тиктокер сообщил, что около 20 минут его избивали и пытались "посадить на бутылку", однако в итоге российские полицейские "устали". При этом все это записывалось на видео.

В Москве задержали и избили блогера Некоглая

Как ранее сообщал Некоглай, после того, как он разместил видео, на котором изображал российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, 9 ноября прошлого года его задержали в Москве якобы за нарушение миграционного законодательства. Как считает сам блогер, реальной причиной задержания стал именно его пародийный контент в соцсетях.

В отделении полиции Некоглаю не давали связаться с адвокатами и требовали извинений за ролик. После того как парень отказался это сделать, три человека в форме заковали Лебедева в наручники и увели на четвертый этаж отделения полиции, где избивали и душили, но так, чтобы не оставлять следов на лице. Парень уверяет, что предлагал полицейским по миллиону рублей, но те продолжали его избивать.

Напомним, 5 марта сообщалось о том, что YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса. Плашка на канале "Шоу Вил" гласит, что доступ к нему был закрыт в связи с нарушениями правил сообщества.