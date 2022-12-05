Хотели изнасиловать бутылкой: высланный из РФ блогер Некоглай рассказал о пытках в полиции

Российские полицейские заставили тиктокера опуститься на колени и извиниться за размещенный в соцсетях ролик. После издевательств блогера выдворили в Молдову.

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Российский блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, заявил, что его избили в отделении полиции Пресненского района в Москве и пытались изнасиловать. Об этом он рассказал у себя на YouTube-канале, продемонстрировав также справку из травмпункта.

Как сообщил Некоглай, после того, как он разместил видео, на котором изображал российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, 9 ноября его задержали в Москве якобы за нарушение миграционного законодательства. Как считает сам блогер, реальной причиной задержания стал именно его пародийный контент в соцсетях.

В отделении полиции Некоглаю не давали связаться с адвокатами и требовали извинений за ролик. После того как парень отказался это сделать, три человека в форме заковали Лебедева в наручники и увели на четвертый этаж отделения полиции, где избивали и душили, но так, чтобы не оставлять следов на лице.

[ + – ] Справка из травмпункта, продемонстрированная Некоглаем

"Три человека в форме одели на меня наручники, завели меня в маленькую комнату четвертого этажа Пресненского отдела 9 ноября, в 8 часов вечера, и начали забивать меня просто, как собаку", — рассказал Некоглай.

Парень уверяет, что предлагал полицейским по миллиону рублей, но те продолжали его избивать.

Также, по словам блогера, его пытались изнасиловать с помощью бутылки из-под Coca-Cola. Несколько раз он потерял сознание, после чего его заставили встать на колени и извиниться за размещенный в сети ролик.

[ + – ] Некоглай после побоев в полиции Фото: Скрин видео

11 ноября его видео с извинениями опубликовало агентство "РИА Новости".

"Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста", — говорит парень в записанном видеообращении.

Из отдела полиции блогера увезли в Центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово, а затем депортировали из РФ в Молдову.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников посетил Некоглая, когда тот был в Сахарово, после чего сообщил о многочисленных гематомах и ссадинах на теле, голове, руках и ногах блогера.

"Когда мы посетили Лебедева в Центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово, у него по всему телу были ссадины, синяки, гематомы. Где он их получил? Не в ходе пребывания там, а до помещения туда", –– уточнил Мельников.

Российское МВД заявления Некоглая пока никак не прокомментировало.

Николай Лебедев является гражданином Молдовы.

Напомним, в Швеции убили оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова, который считался главным критиком чеченского главы Рамзана Кадырова. Оппозиционера Тумсо Абдурахманова убили в ночь с 1 на 2 декабря, его брат пропал. В одном из видео блогер называл отца главы республики "предателем чеченского народа".

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