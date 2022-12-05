Расстреляли ночью: в Швеции убит главный критик Рамзана Кадырова (фото)

Оппозиционера Тумсо Абдурахманова убили в ночь с 1 на 2 декабря, его брат пропал. В одном из видео блогер называл отца главы республики "предателем чеченского народа".

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Оппозиционный блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, считавшийся главным критиком чеченского главы Рамзана Кадырова, убит в Швеции. Об этом сообщил Telegram-канал 1ADAT (принадлежит народному движению за независимость Чечни) со ссылкой на сеть информаторов в Европе и Чечне.

"К большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо", — отметили оппозиционеры.

Источники канала говорят, что брата Тумсо по имени Мухаммад "скрыли спецслужбы". Блогера расстреляла ночью группа лиц, сейчас выясняются все детали убийства, говорят собеседники.

[ + – ] Тумсо Абдурахманов работал в руководстве ФГУП "Электросвязь" в Чечне

Информацию об убийстве Тумсо Абдурахманова подтвердили "Радио Свобода" его соратники. По их данным, Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря.

Правоохранительные органы Швеции еще не комментировали эту информацию.

Абдурахманов и его брат, живущие в Швеции, ранее перестали выходить на связь, сообщила 3 декабря чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Правозащитники были уверены, что мужчины пропали по "уважительной причине". После этого начали появляться сообщения о вероятном убийстве блогера.

Последний пост Тумсо Абдурахманова в его Telegram-канале опубликован вечером 30 ноября. Под его видео в YouTube от 7 ноября пользователи оставляли комментарии с призывом выйти на связь.

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

Тумсо Абдурахманов работал в руководстве ФГУП "Электросвязь" в Чечне. Он вынужден был выехать из российской республики в 2015 году после задержания и конфликта с Исламом Кадыровым, родственником Рамзана Кадырова.

Эмигрировав в Швецию, он начал вести YouTube-канал с критикой руководства Чечни. Его блог стал популярен в российской республике.

В марте 2019 года оппозиционер в одном из роликов назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова "предателем чеченского народа".

В феврале 2020 года неизвестный пробрался в квартиру Абдурахманова в Швеции и несколько раз ударил его молотком, пока блогер спал.

Оппозиционер обезоружил нападавшего и вызвал полицию. В итоге шведский суд признал 2 россиян виновными в покушении на Абдурахманова и приговорил их к 8 и 12 годам тюрьмы.

Напомним, что недавно появились фотографии часов 15-летнего сына Рамзана Кадырова. "Команда Навального" выяснила, что Адам Кадыров носит Audemars Piguet за 1,4 млн долларов.

Сам Кадыров ранее показывал спорттовары от Louis Vuitton у себя в кабинете. Цена боксерской груши и другого оборудования превышает 175 тысяч долларов.

Рамзан Кадыров также писал, как трое его сыновей, младшему из которых 14 лет, приезжали на войну в Украине. Подростки якобы "пробрались вплотную к позициям противника".