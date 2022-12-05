Расстреляли ночью: в Швеции убит главный критик Рамзана Кадырова (фото)
Оппозиционера Тумсо Абдурахманова убили в ночь с 1 на 2 декабря, его брат пропал. В одном из видео блогер называл отца главы республики "предателем чеченского народа".
Оппозиционный блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, считавшийся главным критиком чеченского главы Рамзана Кадырова, убит в Швеции. Об этом сообщил Telegram-канал 1ADAT (принадлежит народному движению за независимость Чечни) со ссылкой на сеть информаторов в Европе и Чечне.
"К большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо", — отметили оппозиционеры.
Источники канала говорят, что брата Тумсо по имени Мухаммад "скрыли спецслужбы". Блогера расстреляла ночью группа лиц, сейчас выясняются все детали убийства, говорят собеседники.
Информацию об убийстве Тумсо Абдурахманова подтвердили "Радио Свобода" его соратники. По их данным, Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря.
Правоохранительные органы Швеции еще не комментировали эту информацию.
Абдурахманов и его брат, живущие в Швеции, ранее перестали выходить на связь, сообщила 3 декабря чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".
Правозащитники были уверены, что мужчины пропали по "уважительной причине". После этого начали появляться сообщения о вероятном убийстве блогера.
Последний пост Тумсо Абдурахманова в его Telegram-канале опубликован вечером 30 ноября. Под его видео в YouTube от 7 ноября пользователи оставляли комментарии с призывом выйти на связь.
Кто такой Тумсо Абдурахманов?
Тумсо Абдурахманов работал в руководстве ФГУП "Электросвязь" в Чечне. Он вынужден был выехать из российской республики в 2015 году после задержания и конфликта с Исламом Кадыровым, родственником Рамзана Кадырова.
Эмигрировав в Швецию, он начал вести YouTube-канал с критикой руководства Чечни. Его блог стал популярен в российской республике.
В марте 2019 года оппозиционер в одном из роликов назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова "предателем чеченского народа".
В феврале 2020 года неизвестный пробрался в квартиру Абдурахманова в Швеции и несколько раз ударил его молотком, пока блогер спал.
Оппозиционер обезоружил нападавшего и вызвал полицию. В итоге шведский суд признал 2 россиян виновными в покушении на Абдурахманова и приговорил их к 8 и 12 годам тюрьмы.
Напомним, что недавно появились фотографии часов 15-летнего сына Рамзана Кадырова. "Команда Навального" выяснила, что Адам Кадыров носит Audemars Piguet за 1,4 млн долларов.
Сам Кадыров ранее показывал спорттовары от Louis Vuitton у себя в кабинете. Цена боксерской груши и другого оборудования превышает 175 тысяч долларов.
Рамзан Кадыров также писал, как трое его сыновей, младшему из которых 14 лет, приезжали на войну в Украине. Подростки якобы "пробрались вплотную к позициям противника".