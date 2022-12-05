Розстріляли вночі: у Швеції вбито головного критика Рамзана Кадирова (фото)
Опозиціонера Тумсо Абдурахманова вбили в ніч із 1 на 2 грудня, його брат зник. В одному з відео блогер називав батька глави республіки "зрадником чеченського народу".
Опозиційний блогер із Чечні Тумсо Абдурахманов, який вважався головним критиком чеченського голови Рамзана Кадирова, убитий у Швеції. Про це повідомив Telegram-канал 1ADAT (належить народному руху за незалежність Чечні) з посиланням на мережу інформаторів у Європі та Чечні.
"На превеликий жаль, чутки про його смерть виявилися правдивими. Ми протягом кількох днів вели та ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо", — зазначили опозиціонери.
Джерела каналу кажуть, що брата Тумсо на ім'я Мухаммад "приховали спецслужби". Блогера розстріляла вночі група осіб, наразі з'ясовуються всі деталі вбивства, кажуть співрозмовники.
Інформацію про вбивство Тумсо Абдурахманова підтвердили "Радіо Свобода" його соратники. За їхніми даними, Абдурахманова застрелили у Швеції з 1 на 2 грудня.
Правоохоронці Швеції ще не коментували цю інформацію.
Абдурахманов і його брат, які мешкають у Швеції, раніше перестали виходити на зв'язок, повідомила 3 грудня чеченська правозахисна асоціація "Вайфонд".
Правозахисники були впевнені, що чоловіки зникли з "поважної причини". Після цього почали з'являтися повідомлення про ймовірне вбивство блогера.
Останній пост Тумсо Абдурахманова в його Telegram-каналі опублікований увечері 30 листопада. Під його відео в YouTube від 7 листопада користувачі залишали коментарі із закликом вийти на зв'язок.
Хто такий Тумсо Абдурахманов?
Тумсо Абдурахманов працював у керівництві ФДУП "Електрозв'язок" у Чечні. Він змушений був виїхати з російської республіки у 2015 році після затримання та конфлікту з Ісламом Кадировим, родичем Рамзана Кадирова.
Емігрувавши у Швецію, він почав вести YouTube-канал із критикою керівництва Чечні. Його блог став популярним у російській республіці.
У березні 2019 року опозиціонер в одному з роликів назвав першого президента Чечні Ахмата Кадирова "зрадником чеченського народу".
У лютому 2020 року невідомий пробрався у квартиру Абдурахманова у Швеції та кілька разів ударив його молотком, поки блогер спав.
Опозиціонер обеззброїв нападника та викликав поліцію. У результаті шведський суд визнав 2 росіян винними в замаху на Абдурахманова та засудив їх до 8 та 12 років в'язниці.
Нагадаємо, що нещодавно з'явилися фотографії годинника 15-річного сина Рамзана Кадирова. "Команда Навального" з'ясувала, що Адам Кадиров носить Audemars Piguet за 1,4 млн доларів.
Сам Кадиров раніше показував спорттовари від Louis Vuitton у своєму кабінеті. Ціна боксерської груші й іншого обладнання перевищує 175 тисяч доларів.
Рамзан Кадиров також писав, як троє його синів, молодшому з яких 14 років, приїжджали на війну в Україні. Підлітки нібито "пробралися впритул до позицій противника".