Розстріляли вночі: у Швеції вбито головного критика Рамзана Кадирова (фото)

Опозиціонера Тумсо Абдурахманова вбили в ніч із 1 на 2 грудня, його брат зник. В одному з відео блогер називав батька глави республіки "зрадником чеченського народу".

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Опозиційний блогер із Чечні Тумсо Абдурахманов, який вважався головним критиком чеченського голови Рамзана Кадирова, убитий у Швеції. Про це повідомив Telegram-канал 1ADAT (належить народному руху за незалежність Чечні) з посиланням на мережу інформаторів у Європі та Чечні.

"На превеликий жаль, чутки про його смерть виявилися правдивими. Ми протягом кількох днів вели та ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо", — зазначили опозиціонери.

Джерела каналу кажуть, що брата Тумсо на ім'я Мухаммад "приховали спецслужби". Блогера розстріляла вночі група осіб, наразі з'ясовуються всі деталі вбивства, кажуть співрозмовники.

[ + – ] Тумсо Абдурахманов працював у керівництві ФДУП "Електрозв'язок" у Чечні

Інформацію про вбивство Тумсо Абдурахманова підтвердили "Радіо Свобода" його соратники. За їхніми даними, Абдурахманова застрелили у Швеції з 1 на 2 грудня.

Правоохоронці Швеції ще не коментували цю інформацію.

Абдурахманов і його брат, які мешкають у Швеції, раніше перестали виходити на зв'язок, повідомила 3 грудня чеченська правозахисна асоціація "Вайфонд".

Правозахисники були впевнені, що чоловіки зникли з "поважної причини". Після цього почали з'являтися повідомлення про ймовірне вбивство блогера.

Останній пост Тумсо Абдурахманова в його Telegram-каналі опублікований увечері 30 листопада. Під його відео в YouTube від 7 листопада користувачі залишали коментарі із закликом вийти на зв'язок.

Хто такий Тумсо Абдурахманов?

Тумсо Абдурахманов працював у керівництві ФДУП "Електрозв'язок" у Чечні. Він змушений був виїхати з російської республіки у 2015 році після затримання та конфлікту з Ісламом Кадировим, родичем Рамзана Кадирова.

Емігрувавши у Швецію, він почав вести YouTube-канал із критикою керівництва Чечні. Його блог став популярним у російській республіці.

У березні 2019 року опозиціонер в одному з роликів назвав першого президента Чечні Ахмата Кадирова "зрадником чеченського народу".

У лютому 2020 року невідомий пробрався у квартиру Абдурахманова у Швеції та кілька разів ударив його молотком, поки блогер спав.

Опозиціонер обеззброїв нападника та викликав поліцію. У результаті шведський суд визнав 2 росіян винними в замаху на Абдурахманова та засудив їх до 8 та 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися фотографії годинника 15-річного сина Рамзана Кадирова. "Команда Навального" з'ясувала, що Адам Кадиров носить Audemars Piguet за 1,4 млн доларів.

Сам Кадиров раніше показував спорттовари від Louis Vuitton у своєму кабінеті. Ціна боксерської груші й іншого обладнання перевищує 175 тисяч доларів.

Рамзан Кадиров також писав, як троє його синів, молодшому з яких 14 років, приїжджали на війну в Україні. Підлітки нібито "пробралися впритул до позицій противника".