Хотіли зґвалтувати пляшкою: висланий з РФ блогер Некоглай розповів про тортури в поліції

Російські представники поліції змусили тіктокера опуститися на коліна та просити вибачення за розміщений у соцмережах ролик. Після знущань блогера відправили до Молдови.

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Російський блогер Микола Лебедєв, відомий під псевдонімом Некоглай, заявив, що його побили у відділенні поліції Пресненського району у Москві та намагалися зґвалтувати. Про це він розповів у себе на YouTube-каналі, продемонструвавши також довідку з травмпункту.

Як повідомив Некоглай, після того, як він розмістив відео, на якому зображував російського солдата, який відкидав від себе гранати, 9 листопада його затримали в Москві за порушення міграційного законодавства. Як вважає сам блогер, реальною причиною затримання став саме його пародійний контент у соцмережах.

У відділенні поліції Некоглаю не давали зв'язатися з адвокатами та вимагали вибачень за ролик. Після того, як хлопець відмовився це зробити, троє людей у формі закували Лебедєва в наручники й відвели на четвертий поверх відділення поліції, де били й душили, але так, щоб не залишати слідів на обличчі.

[ + – ] Довідка з травмпункту, продемонстрована Некоглаєм

"Три людини у формі одягли на мене наручники, завели мене до маленької кімнати четвертого поверху Пресненського відділу 9 листопада, о 8 годині вечора, і почали забивати мене просто, як собаку", — розповів Некоглай.

Хлопець запевняє, що пропонував поліції мільйон рублів, але ті продовжували його бити.

Також, за словами блогера, його намагалися зґвалтувати пляшкою з-під Coca-Cola. Кілька разів він знепритомнів, після чого його змусили стати на коліна і просити вибачення за розміщений у мережі ролик.

[ + – ] Некоглай після побоїв у поліції Фото: Скрин видео

11 листопада його відео з вибаченнями опублікувало агентство "РИА Новости".

"Я думаю, якби я був на місці того солдата в окопі, то я не вижив би. Я почуваюся як тварина. Вибачте мені, будь ласка", — каже хлопець у записаному відеозверненні.

З відділу поліції блогера відвезли до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у селищі Сахарове, а потім його депортували з РФ до Молдови.

Секретар Громадської наглядової комісії в Москві Олексій Мельніков відвідав Некоглая, коли той був у Сахаровому, після чого повідомив про численні гематоми й садна на тілі, голові, руках і ногах блогера.

"Коли ми відвідали Лебедєва в Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у селищі Сахарове, у нього по всьому тілі були садна, синці, гематоми. Де він їх отримав? Не під час перебування там, а до потрапляння туди", – уточнив Мельніков.

Російське МВС заяви Некоглая поки що ніяк не прокоментувало.

Микола Лебедєв є громадянином Молдови.

Нагадаємо, у Швеції вбили опозиційного блогера з Чечні Тумсо Абдурахманова, який вважався головним критиком чеченського голови Рамзана Кадирова. Опозиціонера Тумсо Абдурахманова вбили в ніч із 1 на 2 грудня, його брат зник. В одному з відео блогер називав батька глави республіки "зрадником чеченського народу".

Раніше Фокус писав, що кліпи з відеоігри Arma 3 видають за кадри війни в Україні.