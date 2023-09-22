Ошиблись домом: врачи оставили пожилую женщину в чужой постели (фото)

Предполагается, что врачи перепутали Джойс Райт с другой пациенткой из соседней палаты, которая была готова отправиться домой.

В США 83-летняя Джойс Райт была выписана из больницы и направлена в чужой дом. Ее сын Энди рассказал, что она осталась спать в постели незнакомки. Об этом пишет BBC News.

Женщина, находилась в медицинском учреждении в Бостоне (Линкольншир) после падения, когда ее по ошибке доставили на машине скорой помощи в дом другого пациента.

Ее сын Энди думал, что могло произойти нечто намного хуже, чем ошибка адресом.

"Было темно, мама была на обезболивающем, на морфине. Она не совсем понимала, где находится в тот момент, и, очевидно, была довольно сонлива. Но это невероятно. Что, если они дали моей маме не то лекарство? Я думал, что пациенты носят наручные браслеты, поэтому такого не может случиться", — рассказал американец изданию The Sun.

Энди сказал, что он был "очень, очень зол", когда узнал об этой ошибке, и считает, что произошедшее это результат давления, под которым сейчас находятся многие люди. Сотрудники скорой помощи срочно забрали женщину из чужого дома и отвезли в больницу, где она сейчас чувствует себя хорошо и находится в "хорошем расположении духа".

"Она сказала, что кровать была удобной", — добавил он.

Ее сын Энди рассказал, что она осталась спать в постели незнакомки Фото: Metro

Предполагается, что врачи перепутали Джойс с другой пациенткой из соседней палаты, которая была готова отправиться домой.

"Мы поговорили с пациентами и их семьями, чтобы принести наши искренние и сердечные извинения. Это явно не соответствует стандартам обслуживания, которые мы хотим обеспечить. В настоящее время проводится проверка, чтобы исключить возможность повторения подобного", — заявил представитель United Lincolnshire Hospitals NHS Trust и East Midlands Ambulance Service.

Было начато расследование произошедшего.

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