Времен Великой депрессии: в США за рекордную сумму продали 10-тысячную банкноту (фото)

На купюре изображен министр финансов США Салмон Чейз, который занимал свою должность еще в 19-м веке при президентстве Авраама Линкольна. Сама банкнота прошла все проверки и была признана лучшей из представленных.

В Соединенных Штатах Америки на аукционе продали редкую купюру, которая была выпущена еще во времена Великой депрессии. Банкноте практически 90 лет. Об этом сообщает издание CNN 22 сентября.

Речь идет о купюре номиналом в 10 тысяч долларов. По данным далласского аукционного дома Heritage Auctions, банкнота Федеральной резервной системы США сошла с печати еще в 1934 году. Она сертифицирована компанией Paper Money Guaranty (PMG) и получила оценку Exceptional Paper Quality (EPQ).

На банкноте изображено лицо министра финансов Салмона Чейза, который занимал свою должность еще во времена каденции президента Авраама Линкольна (1861-1864).

В США на аукционе продали уникальную банкноту с большим номиналом Фото: CNN

Вице-президент по валюте Heritage Auctions Дастин Джонсон отметил, что банкноты крупных номиналов всегда вызывали особый интерес у коллекционеров.

"10 000 долларов уступают только золотому сертификату номиналом 100 000 долларов, выпущенному в 1934 году, а из 18 образцов, прошедших градацию PMG, этот образец имеет самую высокую оценку, — говорится в сообщении.

В результате банкноту номиналом в 10 тысяч долларов продали на аукционе за 480 тысяч долларов, что является своеобразным рекордом. Кто стал обладателем купюры — неизвестно.

В CNN отметили, что в 2020 году за такую же купюру отдали на аукционе 384 тысячи долларов. Соответственно, спустя 3 года рекорд был побит.

Напомним, 10 августа сообщалось, что редкую монету с ошибкой продали на аукционе за огромную сумму. Коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего 50 фунтов. Спустя несколько лет он продал ее за 1400 фунтов.