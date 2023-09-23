Самая вкусная выпивка на районе: в Британии выбрали лучший паб для собак

Собакам можно заказать пиво, вино или джин. В руководстве паба говорят, что они хотели быть инклюзивными для всех, в том числе для собак.

В британском Гарстанге необычный паб, который необычен тем, что его создали для собак. Об этом сообщает Daily Star.

Паб The Bellflower создан для удовлетворения потребностей четвероногих друзей. Он специально создан для собак, и полностью приспособлен для этого. Уже второй раз его признают "Лучшим пабом для собак". Награда вручается в рамках премии Great British Pub Awards.

Отдельное меню для собак Фото: SWNS

В пабе есть целых два меню для собак, одно из которых "A La Barke". Оно предлагает полакомиться сосисками, креветками и бургерами в порциях от чайной чашки до "большого дога". Кроме этого в меню можно найти пиво, вино и джин, которое можно заказать для собак. Существует еще одна версия воскресного меню. Однако есть и "обычные" лакомства для собак — куриные лапки, свиные стейки, кости.

Паб хотел быть инклюзивным даже для собак Фото: SWNS

"Мы победили! Bellflower официально признан лучшим пабом для собак в Великобритании 2023 года! Мы много делаем для того, чтобы собаки чувствовали себя в пабе, как дома" — сказала менеджер паба Хизер Портер-Брендвуд.

Она также добавила, что они много работали над тем, чтобы быть инклюзивными для всех, в том числе для собак. Собаки стали своеобразной терапией для сотрудников паба. Также Хизер говорит, что к ним в паб съезжаются со всей страны.

Напомним, 18 сентября СМИ писали, что собака вернулась домой к хозяевам через 12 лет после исчезновения.

31 августа стало известно, что актер Рассел Кроу хочет купить один из старейших пабов Сиднея, который существует с 1879 года.