"Это не для всех": маленький зайчик жительницы США оказался гигантским кроликом (фото)

Подписчики рассказали, что в таком случае бы попросту испугались. Кто-то написал, что это все равно, что "купить жирафа", другие же просили выложить больше роликов с большим существом.

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Жительница штата Небраска Наталья Уэллс была потрясена, когда ее маленький кролик вырос в огромное животное "величиной с собаку". Кролику по кличке Хани было только 8 недель, когда его купила нынешняя владелица. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рассказала в соцсетях, что думала, у нее будет милое крошечное животное.

Фламандский кролик

Некоторые подписчики рассказали, что в таком случае бы попросту испугались.

Еще один написал, что это все равно, что "купить жирафа", третьи просили выложить больше роликов с этим существом.

Впоследствии владелица кролика рассказала, что Хани относится к семейству фламандских великанов — крупнейшей из пород кроликов.

Она также рассказала, что Хани не единственный ее гигантский питомец: теперь у нее есть есть еще один представитель семейства зайцевых, которого зовут Лола.

Фламандский кролик

Их окрас не совсем согласуется: Хани светло-оранжевого цвета с белым пушистым хвостом, а Лола же больше напоминает дикого кролика.

Несмотря на то, что кому-то они могут показаться идеальными домашними питомцами, Наталья предупреждает окружающих, что выращивание фламандского гиганта — занятие не для слабых.

Напомним, что в Канаде одичавшие кролики-сифилитики практически вымерли от редкой лихорадки. Опасным заболеванием дикие животные начали болеть несколько лет назад, из-за чего исчезла практически половина их колонии.

Также сообщалось, что злой кролик "затерроризировал" жителей одного из районов города Перри, штат Айова.