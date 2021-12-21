В Канаде одичавшие кролики-сифилитики почти вымерли от редкой лихорадки (фото)

Сифилисом кролики начали болеть в прошлом году, из-за чего вымерла почти половина их колонии. А после геморрагической лихорадки их и вовсе остались единицы.

В канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) колония кладбищенских кроликов, среди которых в 2020 году отмечались случаи сифилиса, погибла от другого редкого заболевания. Об этом сообщает Edmonton Journal.

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Геморрагическую лихорадку (RHD) обнаружили у трех одичавших кроликов, колония которых обитала на местном кладбище "Святого креста" на протяжении последних 30 лет. По информации местного правительства, к концу сентября около 50 особей погибли или пропали. Сейчас в живых осталось очень мало этих животных. По словам Блейна Клака, который ранее руководил организацией по спасению животных All Sizes Animal Rescue, в былые годы колония кроликов порой разрасталась до 300 особей.

Профессор Университета Альберты, специализирующийся по вопросам заболеваний диких животных, сказал, что от смертоносного вируса вымерло практически все поголовье кладбищенских кроликов. Этот вирус RHD поражает внутренние органы и провоцирует кровотечение.

[ + – ] Одичавшие кролики на кладбище в Эдмонтоне.

С прошлого года экологи начали отлавливать кроликов с симптомами сифилиса, в т.ч. без шерсти или с язвами в области глаз, рта и гениталий. Их состояние было хуже, чем предполагалось. Из примерно 200 пойманным выжить удалось лишь 130. У каждого из пойманых животных были паразиты-черви, помимо сифилиса. Многие из них страдали от недоедания и рака репродуктивной системы.

[ + – ] Кролики на кладбище в Канаде.

Волонтерам было тяжело, они психологически выгорали, потому что большинство спасенных кроликов погибали по прошествии нескольких дней. Не помогала даже лучшая ветеринарная помощь.

Животные также страдали и от хищников — койотов. Домашние кролики не приспособлены к жизни в дикой природе. Но экологи надеялись, что желающие разберут их в качестве домашних животных. Они сожалеют, что не удалось спасти больше, но вместе и рады тому, что больше не придется видеть страдающих животных. "Больше не будет поколений кроликов, которые рождаются обреченными на страдания и смерть от сифилиса, паразитов или койотов", — объяснил Блейн Клак.

Дикие кролики и зайцы более устойчивы к геморрагической лихорадке, но даже среди них в прошлом году на западе США и в Мексике отмечались вспышки заболевания, по сведениям правительства Альберты.

Ранее Фокус сообщал, что в Уэльсе кролики откопали артефакты, которым около 9 тысяч лет. Местные зоозащитники обнаружили несколько древних предметов, выброшенных из кроличьей норы.