У Канаді дикі кролики-сифілітики майже вимерли від рідкісної лихоманки (фото)

На сифіліс кролики почали хворіти минулого року, через що вимерла майже половина їхньої колонії. А після геморагічної лихоманки їх зовсім залишилися одиниці.

У канадському Едмонтоні (провінція Альберта) колонія цвинтарних кроликів, серед яких у 2020 році були зафіксовані випадки сифілісу, загинула від іншого рідкісного захворювання. Про це повідомляє Edmonton Journal.

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Геморагічну лихоманку (RHD) виявили в трьох диких кроликів, колонія яких мешкала на місцевому цвинтарі "Святого хреста" протягом останніх 30 років. За інформацією місцевого уряду, до кінця вересня близько 50 особин загинули чи зникли. Нині живими залишилося дуже мало цих тварин. За словами Блейна Клака, який раніше керував організацією з порятунку тварин All Sizes Animal Rescue, колись колонія кроликів часом розросталася до 300 особин.

Професор Університету Альберти, який спеціалізується на питаннях захворювань диких тварин, сказав, що від смертоносного вірусу вимерло практично все поголів'я цвинтарних кроликів. Цей вірус RHD вражає внутрішні органи та провокує кровотечу.

[ + – ] Дикі кролики на цвинтарі в Едмонтоні.

З минулого року екологи почали відловлювати кроликів із симптомами сифілісу, зокрема без вовни або з виразками в області очей, рота та геніталій. Їхній стан був гіршим, ніж передбачалося. З приблизно 200 спійманих вижити вдалося лише 130. У кожної з упійманої тварини були паразити-хробаки, крім сифілісу. Багато хто з них страждав від недоїдання та раку репродуктивної системи.

[ + – ] Кролики на цвинтарі в Канаді.

Волонтерам було важко, вони психологічно вигоряли, бо більшість врятованих кроликів гинула через кілька днів. Не допомагала навіть найкраща ветеринарна допомога.

Тварини також страждали від хижаків — койотів. Домашні кролики не пристосовані до життя в дикій природі. Але екологи сподівалися, що охочі розберуть їх як домашніх тварин. Вони шкодують, що не вдалося врятувати більше, але разом і раді тому, що більше не доведеться бачити тварин, які страждають. "Більше не буде поколінь кроликів, які народжуються приреченими на страждання та смерть від сифілісу, паразитів чи койотів", — пояснив Блейн Клак.

Дикі кролики та зайці більш стійкі до геморагічної лихоманки, але навіть серед них минулого року на заході США та в Мексиці були зафіксовані спалахи захворювання, за даними уряду Альберти.

Раніше Фокус повідомляв, що в Уельсі кролики розкопали артефакти, яким близько 9 тисяч років. Місцеві зоозахисники виявили кілька стародавніх предметів, викинутих з кролячої нори.